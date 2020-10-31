Белые или темные? Диетолог развенчал самый популярный миф о яйцах

Человечество уже много лет терзает вопрос о том, какие яйца более полезные – белые или темные. Этому вопросу посвящено много исследований и ученые пытаются найти ответ.

Диетолог Айтор Санчес из Испании дал ответ на этот вопрос и развенчал самые популярные мифы о куриных яйцах. Он отметил, что цвет яйца не имеет никакого значения, когда речь идет о питательных свойствах этого продукта, пишет издание La Vanguardia.

"Цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица, а они во многом зависят от породы", - объяснил специалист.

Он добавил, что по внешнему виду яйца невозможно определить его свежесть или есть ли в нем сальмонелла. Здоровые и свежие яйца и несвежие выглядят абсолютно одинаково и совершенно нет разницы в цвете скорлупы.

Кроме того, диетолог рассказал, что нельзя помещать яйцо в дезинфицирующее средство, так как скорлупа пористая и может легко пропустить химическое вещество.

"Мыть яйца можно только в том случае, если вы собираетесь их тут же приготовить. Заранее этого делать не нужно", - предупредил специалист и посоветовал хранить яйца в холодильнике, по возможности – вдали от других продуктов. А вот употреблять их нужно только после термической обработки, так как сырые яйца повышают риск получить серьезные заболевания.

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