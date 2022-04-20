Белорус Тимур, в 16 лет избитый карателями в Минске до комы, теперь воюет за Украину (фото)

Когда белорусскому парню Тимуру Мицкевичу было 16 лет, его жестоко избили каратели в августе 2020-го, когда в стране были массовые протесты против сфальсифицированных Лукашенко президентских выборов. Теперь парень воюет на стороне Украины.

Тогда врачам пришлось вводить парня в искусственную кому, чтобы он выжил. На Тимура завели уголовное дело, а его мама умерла. Он сбежал из больницы, покинул Беларусь, и теперь Тимур воюет за правду на стороне Украины.

Фото: Тимур Мицкевич воюет в Украине (t.me/truexanewsua)

Каратели в 2020-м жестоко поиздевались над Тимуром

16-летний подросток 12 августа даже не был участником протестов. В тот вечер он шел к другу, чтобы отправиться на рыбалку. Однако на автобусной остановке был жестоко избит карателями вместе с другими мирными белорусами.

По словам матери Тимура Татьяны Мицкевич, сначала ее сына били во Фрунзенском отделении милиции Минска, а затем в Партизанском РУВД.

Сначала людей били в бусе, а потом в участке. Там парню засунули в горло палку и пихали ее ногами. Кроме того его били электрошокером по пяткам, дубинками по глазам.

"Когда он начал задыхаться, он услышал, как позвали одного из людей. Они спросили: "Куда его?" Потому что он уже на последнем издыхании был. И вот они сказали: "Закиньте его в подвал, пусть подыхает". Один из милиционеров тогда сказал: "Вы что, с ума сошли, это ребенок". После чего начал как-то ему помогать и вызывать "скорую", - рассказывает сестра парня.

Тимур несколько дней провел в искусственной коме, куда его ввели врачи, чтобы облегчить восстановление.