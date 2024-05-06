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Белла Хадід засвітила пристрасні поцілунки з бойфрендом у яскравій сукні (фото)

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Юлія Любченко

Белла Хадід влаштувала грандіозну вечірку з нагоди запуску власного бренду парфумів та зачарувала не лише сукнею, а ще й поцілунками з коханим.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Белли.

Белла Хадід показала, як пройшла її вечірка з нагоди запуску бренду парфумів 

Американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід днями презентувала власний бренд  парфумів "Orebella", в який увійшло 3 аромати, над якими вона з командою працювала понад 5 років. 

Свій новий етап розвитку у сфері бізнесу та краси, відома модель вирішила відсвяткувати яскравою та навіть, можна сказати, розкішною вечіркою, на якій зібрала друзів, родину та свого бойфренда, якого вона довго приховувала від публіки. 

Белла показала яскраві фото зі святкування, на яке дівчина вибрала цікаву жовту сукню з оригінальним принтом та корсетним верхом від Roberto Cavalli з весняної колекції 2003 року, демонструючи флакони свого парфуму.

Белла Хадід влаштувала вечірку з нагоди випуску власних парфумів (фото: instagram.com/bellahadid)

"Я все ще в шоці від першого дня "Orebella", спасибі всім за вашу любов і добрі слова, ця реакція так багато значить для мене. Я хочу подякувати команді "Orabella", своїй родині, друзям і близьким за підтримку, приділений час, пристрасть і любов, які вони подарували мені та бренду. "Orebella" - це моя мрія, що збулася, складно уявити, що це відбувається наяву. Дякую всім причетним, без вас мені б це не вдалося", - пише Хадід. 

Родзинкою цього вечора став пристрасний поцілунок Белли з її обранцем Аданом Бануелосом, який не пропустив вечірку своєї коханої. Як відомо, він професійний вершник та бізнесмен. 

Белла Хадід на власній вечірці (фото: instagram.com/bellahadid)

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