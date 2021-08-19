UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беленюк рассказал об отце из Руанды: "погиб по политическим мотивам"

Автор: Роман Мирончук

Жан Беленюк не любит говорить о своей личной жизни, но недавно рассказал о гибели отца-политика из Руанды. По словам олимпийского чемпиона, его отца убили из-за политики и виновных так и не наказали.

Об этом Беленюк рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

"Он погиб по политическим мотивам, как мне дядя объяснял. Была инсценировка. Он ехал с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который снес их машину на ровном месте. После этого никакого расследования не было, никого не посадили", - заявил Беленюк.

Спортсмен отметил, что отец погиб, когда ему было 10 лет. При этом историю его гибели он только узнал в 2017 году, когда отправился в Руанду для знакомства с родственниками.

Украинец также признался, что отец был задействован в политических процессах в Руанде. При этом его семья по местным критериям была зажиточной.

Родители Беленюка познакомились в Киеве, но вскоре отец уехал в Руанду, не успев доучиться на конструктора военных самолетов, поскольку его призвали в армию. Это произошло до рождения Жана.

Жан Беленюк рассказал о гибели отца (видео: YouTube)

Напомним, Жан Беленюк стал жертвой расистов в центре Киева. Неизвестные молодые люди кричали в его адрес оскорбительные слова и требовали, чтобы он "валил в Африку".

Ранее стало известно, где живет и чем владеет Жан Беленюк, который стал первым в истории Украины народным депутатом, получившим медаль на Олимпиаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жан Беленюк