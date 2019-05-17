Беленюк "наехал" на Жданова из-за призовых: чем закончилось

Украинский спортсмен Жан Беленюк, который месяц назад завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, до сих пор не получил призовые 50 тысяч гривен. Об этом спортсмен рассказал в своем Facebook 17 мая.

Чемпион Европы обратился к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову с требованием решить вопрос выплаты средств.

Беленюк отметил, что раньше таких задержек не было.

"Министр Игорь Жданов, где мои призовые?! Такого раньше не было! Что творится?! Что случилось с министерством?! Ранее вы из меня сделали миллионера сразу по приезду с соревнований, по крайней мере так писал ваш пиарщик Павел, а сейчас что?!" - возмутился Жан.

Спортсмен подчеркнул, что будет добиваться выплаты призовых и привел иронические аргументы - мол, уже привык к роскошной жизни.

"Я уже привык к жизни в стиле LUXURY, поэтому даже не мечтайте, что оставлю вам свои 50 тыс. грн золота! Моему айфону уже несколько месяцев, самое время приобрести новый! Поэтому жду", - написал Беленюк.

Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Пост Жана вызвал в сети ажиотаж и собрал большое количество эмоциональных комментариев. На сообщение также отреагировала легкоатлетка Кристина Стуй, которая в 2012 году завоевала "серебро" на Чемпионате Европы в эстафете на дистанцию 200 метров.

"50 тыс за Европу? Когда-то было 30. Давно я ЧЕ не выигрывала", - отметила она.

На претензии спортсмена ответил советник Министра молодежи и спорта Павел Булгак. Через 2 часа после публикации он написал в комментариях, что намерен разобраться в ситуации.

"Получишь свои заслуженные призовые. Никуда они не денутся. Кстати, Жан, за победу на Чемпионате мира по-прежнему выплачивали 50 тыс., а теперь 100 тыс. грн.", - написал он и добавил, что министерство увеличило сумму призовых, несмотря на сложные условия в стране.

Фото: Жан Беленюк (facebook.com/NewBalanceUkraine)

Вскоре на своей Facebook-странице чиновник Кабмина отчитался о решении вопроса и заявил, что приказ о выплате призовых Жану Беленюк подписан.

"С понедельника выплаты должны поступить на его карточку. Спасибо за достойное представление Украины на международной спортивной арене и желаем новых побед!" - говорится в его публикации.

Скрин: facebook.com/pbulgak

Булгак добавил, что средства будут выплачены и "именно при нашей работе" (дело в том, что сегодня один из министров уже объявил об отставке).

Он также подчеркнул, что "системной задержки с выплатами призовых давно уже нет. Пост Жана раздута из ничего, он мог всю эту информацию уточнить напрямую".

Скрин комментариев: facebook.com/zhanbeleniuk

Как сообщалось, ранее Жан Беленюк резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, которая записала его как представителя Российской Федерации. Украинский борец указал на не корректное заявление, после чего ошибку исправили.

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