В Беларуси умерла мать девятерых детей: сердце не выдержало исчезновение сына

В Беларуси произошла трагедия. Умерла многодетная мать, у которой было девять детей. Женщина не выдержала истории насилия, произошедшей с ее сыном. Силовики избили его, а потом он исчез. До сих пор о его местонахождении никто не знает. Об этом сообщила Наталия Василевич на своей Facebook-странице.

"Трагедия: сегодня умерла мать Тимура (Тимофея) Татьяна, сиротами остались девять детей, семеро из них несовершеннолетних. Татьяну очень подкосила история насилия, которую пережил ее сын, история его преследования", - написала Наталия.

В Беларуси умерла мать Тимура (фото: facebook.com/burbalka)

Наталья Василевич сообщила, что умершей женщине было всего 45 лет.

Днем 8 сентября из детской больницы в Минске пропал несовершеннолетний Тимур М., пострадавший во время протестов после выборов. Несколькими днями ранее Следственный комитет назвал его участником массовых беспорядков. Родные подростка до сих пор не знают, где он находится. Об этом сообщает Медиазона.

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