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В Беларуси силовики зверски избили мужчину: видео издевательства попало в сеть

Четверг 13 августа 2020 10:51
В Беларуси силовики зверски избили мужчину: видео издевательства попало в сеть
В Беларуси полицейские избили, ставшего на колени мужчину (фото: facebook com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Людмила Жукова

В Беларуси силовики избили мужчину, стоявшего на коленях

В Беларуси сотрудники ОМОНа избили мужчину, ставшего на колени. Об єтом утверждают на видео, которое опубликовал местный Telegram-канал портала Tut.by. Предположительно, полицейские избили мужчину на одной из улиц Новополоцка.

"Предположительно, в Новополоцке жестоко избивают мужчину", — сказано в описании видео.

В видеоролике показано, как мужчина подходит к силовикам и становится на колени. Сзади к нему подбегает один из сотрудников ОМОНа и бьет его в спину ногой.

После этого силовики продолжают избивать мужчину дубинкой по голове и по телу. Удары продолжились и после того, как мужчина упал на землю. Впоследствии сотрудники ОМОНа задержали мужчину и увели его в неизвестном направлении.

На кадрах можно услышать, как возмущаются люди, которые стали свидетелями происходящего.

"Что вы делаете? Человек без оружия" — возмутилась женщина.

В Беларуси жестоко избили безоружного мужчину

Напомним, что В Беларуси после выборов президента люди протестуют уже четвертый день. За три дня в стране задержали около 5 тысяч человек, однако протесты и забастовки продолжаются.

Как мы ранее писали, в Беларуси продолжается кровавое противостояние между народом и силовиками.

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