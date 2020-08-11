В Беларуси пострадавшие от протестов рассказали об ужасах происходящего: фото 18+

В Минске продолжаются протесты людей против результатов президентских выборов, по результатам которых победил Александр Лукашенко. Против протестующих ОМОН применял слезоточивый газ, резиновые пули, гранаты.Такого насилия против людей страна не видела давно.

Днем 10 августа в хирургическом отделении было 26 пострадавших, среди них также девушки. Люди рассказали изданию "Свабода" все подробности происходящего.

Пострадавший Вячеслав описал события и отметил, что когда он пришел на акцию протеста, никаких нападений и провокаций не было. Люди кричали: "Мы за мир", "Полиция с народом".

Через некоторое время в трех метрах от людей взорвалась первая светошумовая граната, потом было еще два взрыва. Третья граната взорвалась прямо позади Вячеслава, и осколки попали ему в спину.

"Я не ожидал, что в людей будут стрелять. Я видел, как людей поливают, но не сильным потоком, а так нежно – из шланга, как цветы. Мегафоны ничего не сказали, не предупредили, что пойдут в народ. Никаких провокаций. Я в шоке от всего этого", – поделился Вячеслав.

Вячеслав получил осколки от гранаты в спину (фото: svaboda.org)

50-летний Сергей получил пулю в ногу, когда возвращался домой из магазина. У него сильно травмирована нога – резиновая пуля глубоко проникла в ткани.

"Девушка привела меня к машине скорой помощи, которая стояла рядом. В машине скорой помощи уже лежала женщина с изуродованным лицом. А на полу лежал парень, раненый пулей в живот", – рассказал он.

Пострадавший Кирилл находится в шоке от происходящего.

"Мы в шоке от того, что происходит в стране. 80% для Лукашенко – это перебор. А Северную Корею здесь устроили с отключенным интернетом", – отметил пострадавший Кирилл.

Ранее мы публиковали фото и видео жестких протестов в Беларуси, где людям стреляли в спину, а женщин били ногами.

Также мы публиковали фото из Беларуси, которые заставляют плакать и гордиться за людей.