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В Беларуси наехали на Гарри Поттера: книги призывают к свержению власти

Автор: Анна Шиканова

В Беларуси от издательства потребовали доказательства, что в книгах про Гарри Поттера нет призывов к свержению власти

В Беларуси книги про Гарри Поттера заподозрили в призывах к свержению власти. Эпичную историю рассказали представители белорусского издательства "Янушкевич".

Они сообщили, что партию книг "Гарри Поттер и тайная книга" издательство печатало в Литве, а потом книги транспортировали через региональную таможню в Беларусь. Детали рассказали в издании TUT.by.

Во вторник, 15 сентября, на таможне в Беларуси к транспортной компании возникли вопросы. У представителей издательства потребовали доказательства о том, что эти книги не содержат призывов к свержению власти.

Как объяснили сотрудники таможни, документ должен быть составлен с пометкой "для таможенных органов по месту требования". Сотрудники издательства были удивлены такими требованиями, но пообещали в ближайшее время подготовить справку о сюжете книг, а также об авторе – Джоан Роулинг.

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Скриншот документа

Стоит отметить, что после того как история стала широко известна в социальных сетях, Государственный таможенный комитет Беларуси опроверг данный факт. Однако в издательстве подтвердили, что такая ситуация на региональной таможне действительно была.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Роскосмосе" заявили, что Венера – это русская планета.

А также рассказывали о том, что в ЕС опозорились заявлением о том, что Лукашенко нелегитимный президент Украины.

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