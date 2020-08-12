В Беларуси активисты отбили у милиции задержанного и подарили силовикам цветы (видео)

В Беларуси четвертый день продолжаются протесты после оглашения результатов выборов президента, и силовики задерживают демонстрантов в разных городах страны. В Гродно участники акции солидарности смогли отбить у сотрудников милиции одного их протестующих, которого правоохранители собирались увезти в авто.

Видео инцидента 12 августа опубликовано на Telegram-канале "Беларусь головного мозга".

"В Гродно во время акции солидарности начались задержания, но люди отбили человека, которого беспредельно пихали в машину", - говорится в сообщении.

Видео: В Беларуси в Гродно протестующие отбили у силовиков задержанного

Также на ресурсе выложили ролик потасовки, снятый с другого ракурса. На кадрах можно увидеть, что два правоохранителя подходят к стоящему на улице мужчине и ведут его к автомобилю, садят в салон. Затем задержанный пробует вырваться и убежать, но милиционеры в грубой форме пытаются его удержать. Завязывается жесткая драка, и на помощь задержанному спешат другие граждане со всех сторон. Им удалось оттянуть мужчину, а женщины подносят милиционерам цветы и оставляют букеты на капоте их авто.

Почему силовики хотели арестовать мужчину - неясно, так как он просто стоял и на видео не видно, чтобы что-либо нарушал.

Видео: В Гродно участники акции солидарности отбили у милиции задержанного

Ранее мы писали о том, что в Беларуси в Гродно ОМОН протаранил авто с ребенком внутри, и пятилетняя девочка была госпитализирована.

Также сообщалось, что появились видео и фото жесткой ночи в Беларуси, где силовики расстреливали резиновыми пулями на остановках и вытаскивали людей из авто.