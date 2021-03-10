Беларусь опозоролась с песней на Евровидение 2021: "я научу тебя ходить по струночке"

На конкурсе Евровидение 2021 Беларусь будет представлять группа "Галасы ЗМеста" с русскоязычной песней "Я научу тебя!". И это, как считают десятки тысяч самих белорусов, позор!
Читайте ниже, почему эта группа, по мнению самих жителей Беларуси, не имеет права представлять страну на конкурсе в Нидерландах.
Всего за несколько часов после оглашения победителя нацотбора на Белтелерадиокомпании, стало понятно: большинство меломанов (не только из Беларуси) считают этот трек "стыдобой".
"Этим людям должно быть стыдно за то, что они вылезли со своим мерзотным текстом из своей конуры и засветились на адекватную публику", - написал один юзер в комментариях под видео на официальном YouTube-канале Евровидения.
Подтверждением этих слов является и количество дизлайков под роликом. Их аж 16 тыс. Против чуть более 1,6 тыс. позитивных реакций. И есть предположение, что этот ролик станет самым "задизлайканным видео" на канале Eurovision Song Contest.
Некоторые пользователи сети отмечают, что с такой песней "Галасы ЗМеста" могли бы на что-то претендовать на конкурсе лет 40 тому назад.
"Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя!"
Понять недовольство публики можно. Во-первых, когда другие артисты все чаще представляют свои страны с песнями на родном языке, как, например, Go_A с их "Шумом", "Галасы ЗМеста" поют на русском.
Во-вторых, сама песня банальная и не цепляет ни как музыкально, ни как словами. Текстом, даже, наоборот - высмеивает свободных граждан Беларуси строчками а ля "я научу тебя плясать под дудочку", "я научу тебя ходить по струночке", "я превращу твои печали в шуточки", "поспи за плугом" и прочими.
И третье - главное. Эта группа появился после митингов в Беларуси в августе 2020 года. Участники коллектива исполняют шуточные песни с критикой протестного движения в стране.
"Мы живем в белорусском городе Барановичи, и таким образом решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом "политической борьбы" пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными..." - говорят о своем творчестве музыканты.
В своих песнях эти бывшие КВНщики косвенно или напрямую высмеивают Тихановскую и других оппозиционеров, акции протеста и забастовки, студентов, вынужденных продолжить обучение в европейских вузах, поддержку политзаключенным и помощь пострадавшим от репрессий режима Лукашенко.
Участники группы "Галасы ЗМеста"
Добавим, что все блогеры, которые снимают реакции на песни участников Евровидения, пророчат представителям Беларуси как минимум не выход в финал с такой композицией. А некоторые даже считают, что Беларусь попросту дисквалифицируют.
Ранее мы писали, что Россию на Евровидении 2021 представит певица из Таджикистана.