Беларусь опозоролась с песней на Евровидение 2021: "я научу тебя ходить по струночке"

На конкурсе Евровидение 2021 Беларусь будет представлять группа "Галасы ЗМеста" с русскоязычной песней "Я научу тебя!". И это, как считают десятки тысяч самих белорусов, позор!

Читайте ниже, почему эта группа, по мнению самих жителей Беларуси, не имеет права представлять страну на конкурсе в Нидерландах.

Всего за несколько часов после оглашения победителя нацотбора на Белтелерадиокомпании, стало понятно: большинство меломанов (не только из Беларуси) считают этот трек "стыдобой".

"Этим людям должно быть стыдно за то, что они вылезли со своим мерзотным текстом из своей конуры и засветились на адекватную публику", - написал один юзер в комментариях под видео на официальном YouTube-канале Евровидения.

Подтверждением этих слов является и количество дизлайков под роликом. Их аж 16 тыс. Против чуть более 1,6 тыс. позитивных реакций. И есть предположение, что этот ролик станет самым "задизлайканным видео" на канале Eurovision Song Contest.

Некоторые пользователи сети отмечают, что с такой песней "Галасы ЗМеста" могли бы на что-то претендовать на конкурсе лет 40 тому назад.

Как думаете, это уже дно или снизу еще постучат?

Какой мотив - такой и коллектив

Боже, как же стыдно перед всем миром!

Ребята, подмигните, если вас удерживают в заложниках. Что это вообще?!

Это что вообще такое было? Как можно петь о рабах? О манипуляции? Это просто нечто!

Какой ужас, такого никогда не было на Евровидении... Такое ощущение, будто слова песни писал Саня 3%... Отвратительно. Слава богу, что этот шлак представляет только Усатого, а не Беларусь

Заберите у Белтелерадиокомпании права на конкурс и передайте их "Белсату"! Вот тогда и будет страну представлять нормальный артист, а не этот пропагандистский ширпотреб.

Текст - прямое издевательство над свободными беларусами!

Хто гэтыя людзі? Каліласка не дадзім пасароміць радзіму! Не галасам з памойкі! Хопіць!

Истинное лицо нынешней власти

Позорище и издевательство над беларусами!

Я, гражданка Республики Беларусь, требую запретить позорить мою страну и мой народ таким циничным и омерзительным образом. Эта песня должна быть снята с конкурса.

Думаю, этих ябатек зал на выступлении вживую освистает под кучу БЧБ-флагов.

Надо ж таким терпеливым беларусам в душу так смачно плюнуть. Этой группе только в Мавзолее Лукашенко выступать.

Это жесть на столько, что смешно... Если не было бы так грустно. Ужас какой-то.

"Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя!"

Понять недовольство публики можно. Во-первых, когда другие артисты все чаще представляют свои страны с песнями на родном языке, как, например, Go_A с их "Шумом", "Галасы ЗМеста" поют на русском.



Во-вторых, сама песня банальная и не цепляет ни как музыкально, ни как словами. Текстом, даже, наоборот - высмеивает свободных граждан Беларуси строчками а ля "я научу тебя плясать под дудочку", "я научу тебя ходить по струночке", "я превращу твои печали в шуточки", "поспи за плугом" и прочими.

И третье - главное. Эта группа появился после митингов в Беларуси в августе 2020 года. Участники коллектива исполняют шуточные песни с критикой протестного движения в стране.

"Мы живем в белорусском городе Барановичи, и таким образом решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом "политической борьбы" пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными..." - говорят о своем творчестве музыканты.

В своих песнях эти бывшие КВНщики косвенно или напрямую высмеивают Тихановскую и других оппозиционеров, акции протеста и забастовки, студентов, вынужденных продолжить обучение в европейских вузах, поддержку политзаключенным и помощь пострадавшим от репрессий режима Лукашенко.

Участники группы "Галасы ЗМеста"

Добавим, что все блогеры, которые снимают реакции на песни участников Евровидения, пророчат представителям Беларуси как минимум не выход в финал с такой композицией. А некоторые даже считают, что Беларусь попросту дисквалифицируют.