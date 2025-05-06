Бекхем емоційно звернувся до сина на тлі чуток про сварку: ці слова розбили серце фанатам

Що сказав Девід Бекхем на тлі чуток про сварку

Він зворушливо звернувся до сина, опублікувавши сімейні фото зі святкування дня народження. Серед серії кадрів з риболовлі та кемпінгу в Шотландії разом із синами Ромео та Крузом він згадав Брукліна в Stories.

"Веселі часи в Шотландії. Тебе не вистачало, Бруклін", - зауважив Девід.

Девід Бекхем з синами (фото: instagram.com/davidbeckham)

Це вперше футболіст заявив про відсутність старшого сина, зазначивши, що Бруклін не був і на цій подорожі.

"Шість місяців тому я запланував із хлопцями поїздку - намети й риболовля на початку мого тижня 50-річчя", - написав він під іншим фото.

Бруклін вирішив проігнорувати святкування дня народження батька, що відбулося 2 травня і тривало усі вихідні. Подейкують, що в родині Бекхемів відбувся "руйнівний розкол".

Бруклін Бекхем (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Що відомо про сварку між Девідом та Брукліном Бекхемом

Вже кілька тижнів ЗМІ гудять про непрості стосунки між футболістом та його сином. Старший син Бекхема і його дружина Нікола Пельтц попри запрошення вирішили проігнорувати одразу три родинні святкування з нагоди ювілею Девіда - у Лондоні, Франції та родинному маєтку в Котсуолдсі. Пара тримала родину в невизначеності та Бруклін навіть не привітав тата в соцмережах.

Близький до родини друг зазначив, що Девід і Вікторія були спустошені через відсутність сина.

"Це жахливо сумна ситуація, і вона триває вже довгий час. Вони обожнюють Брукліна, їхні діти для них усе, але Бруклін не розмовляє з ними. Девід і Вікторія відчувають душевний біль, і вони й гадки не мають, що відбувається", - розповів він.

Як Бекхем відзначав ювілей з родиною (фото: instagram.com/davidbeckham)

Відсутність 26-річного Брукліна на вечірках також пов’язують з тим, що він і його дружина уникають заходів, на яких буде присутня нинішня дівчина Ромео Бекхема - Кім Тернбулл. Інсайдери кажуть, що вона колись у минулому зустрічалася з Брукліном. Тепер він нібито хвилюється через мотиви дівчини щодо брата. Проте ця деталь не пояснює, чому він вирішив пропустити навіть сімейну риболовлю з батьком і братами. Ймовірний конфлікт сімейство офіційно ще не коментувало.