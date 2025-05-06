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Бекхем емоційно звернувся до сина на тлі чуток про сварку: ці слова розбили серце фанатам

Вівторок 06 травня 2025 21:01
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Бекхем емоційно звернувся до сина на тлі чуток про сварку: ці слова розбили серце фанатам Що відомо про сварку між Девідом Бекхемом та його сином (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Девід Бекхем вперше порушив мовчання на тлі чуток про сварку зі старшим сином Брукліном. Слова футболіста вразили мережу.

Що сказав зірковий тато про сина та чи дійсно між ними виник "руйнівний розкол" - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Що сказав Девід Бекхем на тлі чуток про сварку

Він зворушливо звернувся до сина, опублікувавши сімейні фото зі святкування дня народження. Серед серії кадрів з риболовлі та кемпінгу в Шотландії разом із синами Ромео та Крузом він згадав Брукліна в Stories.

"Веселі часи в Шотландії. Тебе не вистачало, Бруклін", - зауважив Девід.

Бекхем емоційно звернувся до сина на тлі чуток про сварку: ці слова розбили серце фанатамДевід Бекхем з синами (фото: instagram.com/davidbeckham)

Це вперше футболіст заявив про відсутність старшого сина, зазначивши, що Бруклін не був і на цій подорожі.

"Шість місяців тому я запланував із хлопцями поїздку - намети й риболовля на початку мого тижня 50-річчя", - написав він під іншим фото.

Бруклін вирішив проігнорувати святкування дня народження батька, що відбулося 2 травня і тривало усі вихідні. Подейкують, що в родині Бекхемів відбувся "руйнівний розкол".

Бекхем емоційно звернувся до сина на тлі чуток про сварку: ці слова розбили серце фанатамБруклін Бекхем (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Що відомо про сварку між Девідом та Брукліном Бекхемом

Вже кілька тижнів ЗМІ гудять про непрості стосунки між футболістом та його сином. Старший син Бекхема і його дружина Нікола Пельтц попри запрошення вирішили проігнорувати одразу три родинні святкування з нагоди ювілею Девіда - у Лондоні, Франції та родинному маєтку в Котсуолдсі. Пара тримала родину в невизначеності та Бруклін навіть не привітав тата в соцмережах.

Близький до родини друг зазначив, що Девід і Вікторія були спустошені через відсутність сина.

"Це жахливо сумна ситуація, і вона триває вже довгий час. Вони обожнюють Брукліна, їхні діти для них усе, але Бруклін не розмовляє з ними. Девід і Вікторія відчувають душевний біль, і вони й гадки не мають, що відбувається", - розповів він.

Як Бекхем відзначав ювілей з родиною (фото: instagram.com/davidbeckham)

Відсутність 26-річного Брукліна на вечірках також пов’язують з тим, що він і його дружина уникають заходів, на яких буде присутня нинішня дівчина Ромео Бекхема - Кім Тернбулл. Інсайдери кажуть, що вона колись у минулому зустрічалася з Брукліном. Тепер він нібито хвилюється через мотиви дівчини щодо брата. Проте ця деталь не пояснює, чому він вирішив пропустити навіть сімейну риболовлю з батьком і братами. Ймовірний конфлікт сімейство офіційно ще не коментувало.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Девіда Бекхема, TMZ, DailyMail.

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