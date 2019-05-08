Бегите к онкологу: названы первые симптомы заболевания

Онкологию можно вылечить, если обнаружить заболевание на ранних стадиях. Для того, чтобы не упустить начало развития и прогрессирования недуга, врачи настоятельно рекомендуют провериться, ведь рак можно эффективно вылечить на 1-2 стадиях развития. Об этом рассказал уролог, онколог и онкохирург высшей категории сети клиник "Добробут" Александр Стаховский, который также перечислил симптомы, сигнализирующие о начале болезни, передает ТСН.

Отмечается, что первые "звоночки" можно пропустить мимо внимания и не придать им значения.

Одними из них являются кожные изменения.

Онкологичесие заболевания не зря называют коварными, так как изначально человек не чувствует болей и чего-нибуть необычного. Однако первыми симптомами рака может стать появление на теле каких-либо уплотнений, узелков, язв и покраснений, резко изменившие свой окрас и размеры родинки (потемнели и увеличились). При обнаружении таких изменений необходимо срочно обратиться к дерматологу.

Потеря веса также может стать предвесником беды.

Если человек резко и без причины теряет в весе, это также один из важнейших признаков о начале болезни. Онкохирург заявил, что необъяснимая потеря более чем на 5 килограмм является поводом для беспокойства, так как может быть признаком рака пищевода, поджелудочной железы, желудка или легкого.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Уплотнение в груди у женщин

Стаховский советует ежегодно посещать маммологов, хотя в большинстве случаев женщины самостоятельно выявляют признаки рака молочных желез, нащупав какое-то уплотнение в груди. В таких случаях также нужно как можно скорее обратиться к медикам и сдать маммографию.

Уплотнение в мошонке у мужчин

Аналогичная ситуация и у мужчин. При обнаружении уплотнения на яичках, которого не было раньше, следует записаться к врачу, чтобы предотвратить дальнейшее развитие рака яичек.

Нарушенное мочеиспускание и кровь в стуле

Если вы заметили кровь в моче, и мочеиспускание сопровождается болью - есть повод для беспокойства, а консультация врача-уролога - обязательна. Такие симптомы могут говорить про опухоль мочевого пузыря. То же самое относится и к обнаружению крови в каловых массах. В таких случаях необходимо сдать анализ на скрытую кровь, ведь данный симптом характерен при раке толстой или прямой кишки.

Кашель

Еще одним поводом забеспокоиться является длительный сухой кашель (может сопровождаться отхаркиванием кровью). В таких случаях не стоит отмахиваться, а обратиться к врачу, так как это может быть признаком рака легких или горла. Другими симптомами могут послужить головные боли, хроническая температура и синяки, которые долго не проходят.

Стаховский отметил, семейный врач сможет направить к нужному специалисту. Кроме того, в поликлиниках есть врачи-онкологи, которые разбираются во всех онкологических заболеваниях и порекомендуют нужные обследования.

Как сообщалось ранее, государство полностью покрывает стоимость лечения ряда серьезных болезней.

Также мы писали о том, что каждый год более 400 тысяч украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней. Также много людей болеют онкологией и другими серьезными заболеваниями. Врачи подчеркивают: в большинстве случаев эти болезни можно предотвратить или же вылечить их на ранних стадиях.

Напомним, что неправильное питание украинцев имеет очень серьезные последствия для здоровья, а в целом в мире оно вызывает наибольшее количество смертей.