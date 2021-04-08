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Бегают свиньи и лежат трупы животных: на свалке под Киевом произошли изменения

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 22:55
Бегают свиньи и лежат трупы животных: на свалке под Киевом произошли изменения Свалку под Киевом, по которой бегают свиньи, начали убирать (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Свалка под Киевом в селе Григорьевка, на которой бегают свиньи и козы, и лежат трупы животных, вызвала в сети большой резонанс. Сейчас свалку начали уже убирать.

Об этом рассказал староста села Григорьевка Вадим Шевченко, сообщает ТСН.

"Вывоз отходов был запланирован у нас на следующей неделе в связи с погодными условиями. Сейчас наши местные активисты к этому привлекли внимание, и в порядке наших планов сейчас с этой территории мусор убирается", - рассказал Шевченко.

Он пояснил, что земля, на которой расположена свалка - это жомовая яма бывшего сахарного завода. При этом завод предусматривал, чтобы никакие стоки из этой ямы не попадали в реку Красну.

Староста Григорьевки заявил, что сейчас весь мусор уже начали убирать с этой территории. Но местный активист Сергей Бабак говорит, что Григорьевский сельсовет, в лице Григорьевского сельского головы, якобы организовала свою схему.

Они организовали свое коммунальное предприятие, которое собирало мусор в 3 селах. Но вместо того, чтобы вывозить его на мусорный полигон, на что они получили деньги, они вывозили мусор на эту свалку.

При этом мусор они собирали с 2018 года и за это время накопили его уже очень много.

Напомним, под Львовом образовалась свалка медицинских отходов.

Мы также писали о том, что в Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов, COVID-тестов и пробирок.

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