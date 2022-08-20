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Не только бег: какие еще способы помогут сжечь лишние калории и похудеть

Фото: Какие виды активности помогают сжечь калории и похудеть (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Избавиться от лишних килограммов с помощью только одной диеты практически невозможно. Для получения эффекта питание нужно обязательно комбинировать с физическими нагрузками. И порой для стабилизации веса совсем не обязательно изнурять себя часами в спортзале или бегать по 2-3 часа.

Какие еще способы помогают сжечь калории и похудеть, рассказали в ProstoWay.

Танцы

У многих моделей, актрис и любителей здорового образа жизни танцы уже давно стали любимой кардио-тренировкой. Это отличная нагрузка на все тело, которая помогает не только эффективно сжечь калории, но и подтянуть мышцы.

Для получения нужного эффекта нужно заниматься танцами не менее 1 часа в день. Это максимально не нудный и веселый вид физической нагрузки. Можно выбрать один вид танцевального направления, можно чередовать несколько, а можно просто танцевать ежедневно под веселую музыку.

А еще танцы помогают улучшить настроение и прогоняют прочь хандру.

Скакалка

Детская прыгалка оказывается является отличной тренировкой. Всего 20-30 минут упражнений со скакалкой позволяет сжечь 400 ккал и укрепить мышцы почти всего тела.

Занятия со скакалкой стоит делать по утрам, так как это поможет разогнать лимфу, избавиться от лишней жидкости, улучшить венозное кровообращение и уменьшить целлюлит.

Плавание

Отличный способ объединить приятное с полезным. Подойдет природный водоем в теплую погоду или же бассейн. Плавание отлично сжигает калории, укрепляет мышцы всего тела, помогает расслабиться и привести в порядок мысли.

Ходьба

Прогулки в быстром темпе могут быть даже эффективнее утренней пробежки. И вот нагрузка на суставы не будет такой сильной.

Если у вас поблизости нет гор или леса, гуляйте в парке возле дома. Следите за темпом и старайтесь не переходить на прогулочный шаг, иначе результат от таких тренировок придется ждать очень долго.

Велосипед

Велосипед становится все более популярным видом транспорта у людей всех возрастов. И езда на нем - это эффективный способ сжигать калории. Достаточно всего одного часа в день, чтобы получить отличную тренировку для ног и кардио-нагрузку.

Можно использовать велотренажер в зале или дома, а можно купить велосипед и вместе с друзьями регулярно делать велопутешествия за город или в ближайший парк.

Кстати, ранее мы писали о том, что эксперт объяснила, почему во время войны очень важно придерживаться нормального графика сна.

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