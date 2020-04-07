Бедность и мародерство: аналитики дали печальный прогноз последствий коронавируса в Украине

Карантин в Украине был введен из-за риска распространения коронавируса по стране. Власти дважды продолжили действие карантинных мер и сейчас вероятная дача окончания карантина – 24 апреля. В стране закрыты ТРЦ и почти все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, а также тех, кому разрешили работу по обслуживанию населения. Закрыты рестораны, парикмахерские, развлекательные заведения, не ходит междугородний и международный транспорт, приостановлена работа метро, а в большинстве городов транспорт работает только для тех, кто работает на обслуживание жизнедеятельности страны.

В условиях жесткого карантина бизнес в Украине начал стремительно падать и самый большой риск теперь появился не из-за пандемии, а из-за экономического кризиса. Аналитики "Опендатабот" провели исследование и сообщили, что в Украине наблюдается спад даже в тех сферах деятельности, которые разрешены. Как отмечают специалисты, мелкий бизнес уже практически исчерпал свой запас выносливости, а средний бизнес исчерпает свои ресурсы в ближайшие несколько недель.

Количество новых вакансий уменьшилось в два раза.

Обороты ресторанов упали в 5 раз.

Количество поездок на такси упало на 70%.

Стоимость аренды недвижимости упала в три раза.

До карантина и эпидемии коронавируса в Украине работало около 50 тысяч заведений на рынке общественного питания. Далеко не все смогли перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос и на данный момент не работает около 30 тысяч заведений. Продажи у тех, кто смог продолжить работу, сократились в среднем на 73% (В Киеве -78%, во Львове – 78%, в Харькове -73%, в Днепре -65%, в Одессе - 60%). Более 160 тысяч человек на данный момент остались без работы.

Рынок жилья также просел, и арендодатели вынуждены опускать цены, так как многие из-за карантина перестали арендовать квартиры. Те, кто работал в основном на посуточной аренде – перешли на долгосрочную аренду, так как люди перестали ездить на отдых и в командировки в другие города.

Владельцы служб такси отметили, что рынок заказов упал приблизительно в три раза, так как многие соблюдают карантинный режим и без особой надобности просто не выходят из дома.

В Украине практически заморожена судовая система и за последние недели было перенесено уже более 5000 заседаний. В законе указано, что заседания можно проводить онлайн, но на данный момент нет прописанного механизма такой практики. Часть заседаний перенесли на неустановленный срок, еще часть предлагают рассмотреть без участия сторон.

В условиях карантина 6% украинских компаний просто прекратили свое существование, еще 29% остановили свою деятельность. Треть бизнесменов вынуждена сократить штат работников на 50%, так как уровень дохода упал на 90-100%.

На больших предприятиях потери составляют от 10 до 25%, и там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца карантина.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный экономист предрек серьезный кризис.