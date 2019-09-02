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Беда для науки: новый министр образования опозорилась из-за безграмотности

STYLERПерсоны    02.09.2019 - 09:03
Беда для науки: новый министр образования опозорилась из-за безграмотности
Ирина Фарион уличила в безграмотности Анну Новосад (коллаж: РБК-Украина)

В тексте публикации Анны Новосад нашли как минимум девять ошибок

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад стала объектом насмешек из-за своего недавнего поста в Facebook. В публикации глава ведомства допустила по крайней мере девять ошибок.

На безграмотность министра обратили внимание, как пользователи сети, так и доктор филологических наук и одна из признанных борцов за чистоту украинского языка Ирина Фарион.

Стоит отмеить, что Фарион даже объявила конкурс: тому, кто найдет наибольшее количество ошибок в тексте публикации Новосад, она пообещала подарить свою книгу "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)".

Ирина Фарион называет нового министра "бедой для науки". К тому же в День знаний языковед планирует начать лекцию для студентов с исправления ошибок в Facebook-посте нового министра. Фарион посоветовала Новосад посетить "какие-нибудь курсы по украинской безграмотности".

Беда для науки: новый министр образования опозорилась из-за безграмотностиБеда для науки: новый министр образования опозорилась из-за безграмотности

Министр образования Анна Новосад опозорилась из-за безграмотности (скрин: facebook.com)

Пользователи сети подхватили инициативу Фарион, находя все больше и больше ошибок в тексте Анны Новосад. Они оставляют сотни комментариев под репостом Фарион.

  • Я не скажу, что я профи по языку, но мои глаза витекли.
  • Когда прочитала этот пост, то тоже ужаснулась количеству ошибок! К сожалению, ошибок значительно больше. Вот еще. 1) Йдучи з МОН У Парламент; 2) висновки лише ЗА діями та результатами; 3) Нова українська школа (а далі - без тире); 4) уряд (з маленької); 5) науки Й інновацій...
  • Даже мои иностранные друзья владеют украинским лучше...
  • То то же. Какой министр, такие и школьники в школи. Увы.

Беда для науки: новый министр образования опозорилась из-за безграмотности

Министр образования Анна Новосад опозорилась из-за безграмотности (скрин: facebook.com)

Напомним, Николай Тищенко, известный ресторатор, а также новоизбранный депутат от партии "Слуга народа", не смог ответить на вопрос журналистки об Иловайской трагедии и нахамил ей.

Также мы писали, что нардеп от партии "Слуга народа" опозорился с тем, что не смог вспомнить имя и фамилию нового премьер-министра, за которого проголосовал незадолго до этого.

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