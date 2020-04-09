База тестируемых на коронавирус - общедоступна: в Киеве назревает скандал

Коронавирус в Украине диагностирован 9 апреля уже у 1892 пациентов, а самое большое число случаев заражения зафиксировано в Киеве - 335 человек. В столице был создан Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19, который контролирует группу риска из 40 тысяч киевлян.

Речь идет о тех, кто прибыл из стран с большим распространением вируса и тех, кто контактировал с больными. Как заверил мэр Киева Виталий Кличко, информация об этих пациентах защищена и не попадет в открытый доступ.

Тем не менее, в сети и прессе время от времени появляются списки с адресами больных коронавирусом в Киеве, но местная власть заверят - что такие данные являются фейком.

Ситуацию усугубляет вероятность неадекватной реакции граждан на сведения о пациентах - ведь печальная практика в Новых Санжарах при эвакуации украинцев из китайского Уханя показала, что вирус паники способен вызвать буллинг и травлю даже по отношению к здоровым гражданам.

Недавно один из таких примеров произошел в столице с женщиной, котрая просто сдала тест на COVID-19 (результат был отрицательным), но соседи каким-то образом узнали об этом и спровоцировали для киевлянки "особое отношение" в доме.

По словам Ольги, 12-14 марта у нее появилась высокая температура и она обратилась в "скорую". Но бригада медиков на вызов не приехала, посоветовав звонить семейному врачу. Об этом передают "Буквы".

Семейного врача у Ольги не было, поэтому она еще несколько дней лежала дома с температурой, а потом поехала в частную клинику и побывала у 4 врачей, но точный диагноз ей поставить не смогли. Только после четвертой поездки к врачу ей сделали КТ и обнаружили пневмонию на начальной стадии. Также женщине сделали тесты на все виды гриппа, и когда они дали отрицательный результат, взяли сбор материала на ПЦР.

"Через несколько дней мне стало резко хуже, появилась сильная слабость, меня мучила невысокая, но постоянная температура, и врач частной клиники посоветовала мне вызвать скорую, чтобы они сняли интоксикацию и мне стало легче. Скорая приехала, поставила капельницу и уехала", - рассказала женщина и добавила, что врачи рекомендовали ей ездить в лес и там прокачивать легкие.

Решив воспользоваться советом, Ольга на пороге встретилась с консьержем, и та очень осторожно поинтересовалась: куда она идет, если у нее коронавирус.

Как оказалось, кто-то из родственников жителей дома за это время проверил базу данных и узнал, что Ольга делала тест, после чего предупредил консьержа, чтобы присматривала, как ведет себя "инфицированный". Затем председатель ОСМД дома также получил письмо от чиновницы из района с информацией о том, что в такой-то квартире есть инфицированный.

Примечательно, что результатов ПЦР-анализа на тот момент в лаборатории еще не знали.

"Все эти дни мы сидели с мужем дома и никуда не выходили. Конечно, очень переживали. Звонили на горячую линию Минздрава, но это нам мало помогло", - рассказывает Ольга. На 17-й день ей стало лучше, и все симптомы болезни исчезли.

Между тем к консьержу продолжали подходить жители и рассказывать, что они посмотрели в базе и у них в доме инфицированный, спрашивали, не выходит она из квартиры.

"Откуда они об этом узнали - для меня загадка. Когда я сдала тест на ПЦР, мне сразу позвонила врач из ближайшей поликлиники и сказала, что будет моим семейным терапевтом, и попросила держать ее в курсе. Потом я ей сама позвонила и сказала, что тест отрицательный. То есть в поликлинике о результате не знали", - говорит Ольга.

Как отметил первый замглавы КГГА Николай Поворозник (отвечает за медицину), доступ к такой информации есть только у Лабораторного центра и больше ни у кого.

"Несколько дней назад была информация, что в интернет слили какие-то материалы, но это вопрос к полиции. Думаю, что время от времени мы будем натыкаться на такие истории, как ваша, и причина здесь в человеческом факторе", - добавил он.

Поворозник заверил, что доступа у чиновников райадминистрации к такой информации быть не должно быть, и единственный, кто может курировать таких больных - семейный врач.

"Но у нас всегда есть желание председателя ОСМД или соседа подменить собой правоохранительную систему или скорую - этот фактор всегда будет", - убежден чиновник.

Заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко пообещал разобраться с обнародованием номеров домов "больных коронавирусом" и несанкционированным доступом к базам.

Издание отмечает, что неофициально Нацполиция кивает на Минздрав и киевскую власть, а те в ответ - на полицию.

Как сообщалось ранее, под Черновцами местные жители из-за страха перед коронавирусом устроили травлю целой семье, которая вернулась из Китая.