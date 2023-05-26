Батько воює на Донбасі: що відомо про нацгвардійця, якого у Києві на смерть збив п’яний суддя

Що відомо про нацгвардійця, якого збив Тандир

Пресофіцер військової частини 3030 Національної гвардії України розповів, що загиблий воїн виховував трьох дітей - одну спільну і двох дітей дружини від її попереднього шлюбу.

"Дружина з дітьми та мама за кордоном", - розповіли у в/ч.

Також відомо, що його батько наразі на фронті - воює на Донбасі у складі ЗСУ, захищаючи країну від російських окупантів…

Ім’я загиблого нацгвардійця поки що не називають.

Висловлюємо щирі співчуття родині вбитого українського солдата…

Суддя збив нацгвардійця на блокпосту (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)

Зауважимо, що на ДТП за участю свого керівника відреагували у Макарівському районному суді.

"Ми не знаємо усіх подробиць шокуючої події, що сталась, та і важко в це повірити. Колектив суду висловлює щирі співчуття родині загиблого й розділяє сум і біль", - йдеться у дописі суду в Facebook.

"Разом з тим, наголошуємо, що в Макарівському районному суді нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом! Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події", - зазначили "служителі Феміди".

"Колектив суду буде надавати максимальне сприяння при здійсненні всіх процесуальних дій, тож сподіваємось, що і суддя, за участі якого стався цей жахливий трагічний випадок буде надавати максимальне сприяння слідству, щоб не підривати авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки", - додали колеги Тандира і зазначили, що "наразі голова суду відсутній на робочому місці".

Українці ж вимагають тримати руку на пульсі ходу справи. У мережі наголошують, що "громадськість не дасть "відмазатись" цьому вбивці!"