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Без батька залишились двоє діток. На фронті загинув екс-футболіст 33-річний Роман Годований

Роман Годований служив у 33-й бригаді (фото: Facebook.com/Roman Bebekh)
Автор: Василина Копитко

Екс-футболіст ФК "Волинь" 33-річний Роман Годований загинув на фронті 29 листопада. Воїн підірвався на розтяжці. У чоловіка залишились двоє маленьких дітей та дружина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію другого відділу Чортківського РТЦК і СП у Facebook.

Що відомо про полеглого Героя

"Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, Роман загинув 29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну", - йдеться у повідомленні.

Роман служив у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.

Роман раніше був футболістом у ФК "Волинь" (фото: Facebook.com/Roman Bebekh)

Годований грав у "Волині" з січня 2010 року. У професійному футболі провів Прем'єр-лізі України всього провів 104 матчі, 88 разів виходячи у стартовому складі.

У 2016 році Роман приєднався до білоруського клубу "Славія-Мозир", але через рік покинув клуб через травму. У 2018 році Годований виступав за клуб "Мельниця" у чемпіонаті Тернопільської області, після чого остаточно завершив кар’єру.

Полеглий воїн був жителем смт Мельниця Тернопільської області. У нього лишилось двоє дітей та дружина. 

У Романа залишилось двоє діток і дружина (фото: Facebook.com/Roman Bebekh)

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув віце-президент Федерації шахів України Артем Сачук.

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