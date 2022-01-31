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В баре Днепра девушки устроили интимное шоу: чуть не дошло до секса (видео 18+)

Автор: Людмила Жукова

В Днепре в одном из баров две молодые девушки устроили своеобразный перфоманс. Они практически разделись и начали сексуально двигаться на глазах у всех посетителей.

Видео опубликовал Telegram-канал "ХД".

На видео можно увидеть, как две молодые особы лет 20 заняли место на баре и начали раздеваться. Одна из девушек осталась в одних трусах, на другой же присутствуют некоторые части одежды.

Под одобрение зевак девушки начали целоваться и едва не занялись сексом. Некоторые из посетителей заведения не стеснялись подходить и трогать дамочек.

"Жаркая ночь выдалась в НК СФЕРА. Девчата нормально исполняли. Город Днепр", - подписали видео.

В соцсетях пишут, что страстные танцы девушки исполнили в ночном клубе “Сфера”.

В комментариях же к публикации пользователи возмутились поведением девушек и окружающих их зрителей.

Осторожно, видео 18+. Его можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, в Одессе мужчины занялись любовью посреди улицы зимой.

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Днепр