ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В баре Днепра девушки устроили интимное шоу: чуть не дошло до секса (видео 18+)

Новина українською →
Днепр, Понедельник 31 января 2022 10:50
В баре Днепра девушки устроили интимное шоу: чуть не дошло до секса (видео 18+) Фото: в баре Днепра девушки чуть не занялись сексом (unsplash com)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре в одном из баров две молодые девушки устроили своеобразный перфоманс. Они практически разделись и начали сексуально двигаться на глазах у всех посетителей.

Видео опубликовал Telegram-канал "ХД".

На видео можно увидеть, как две молодые особы лет 20 заняли место на баре и начали раздеваться. Одна из девушек осталась в одних трусах, на другой же присутствуют некоторые части одежды.

Под одобрение зевак девушки начали целоваться и едва не занялись сексом. Некоторые из посетителей заведения не стеснялись подходить и трогать дамочек.

"Жаркая ночь выдалась в НК СФЕРА. Девчата нормально исполняли. Город Днепр", - подписали видео.

В соцсетях пишут, что страстные танцы девушки исполнили в ночном клубе “Сфера”.

В комментариях же к публикации пользователи возмутились поведением девушек и окружающих их зрителей.

Осторожно, видео 18+. Его можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, в Одессе мужчины занялись любовью посреди улицы зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
LITE
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух