Як гриль впливає на здоровʼя: топ-3 міфи про барбекю, у які вірять навіть дієтологи

Сезон барбекю активно розпочинається, а разом з ароматом смаженого м’яса виникають і численні міфи. Деякі з них здаються невинними, але насправді можуть серйозно зашкодити вашому здоров’ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Вогонь - стерилізує все

Професор Крістофер Елліотт, засновник Інституту глобальної продовольчої безпеки при Королівському університеті Белфаста, наголосив, що деякі помилкові уявлення становлять значну загрозу для здоров'я.

Це попередження з'явилося після дослідження 2000 шанувальників барбекю, яке виявило, що 15% вважають, що полум'я може знищити всі бактерії, тоді як 27% переконані, що не варто чистити гриль, адже бруд покращує смак.

"Брудний гриль - це не знак пошани, а серйозний ризик для здоров’я. Переконання, що вогонь стерилізує все - це небезпечний міф", - додав професор.

Експерт також зазначив, деякі бактерії, такі як кишкова паличка та сальмонела, можуть вижити, якщо гриль не очищати належним чином. Висока температура не гарантує чистої поверхні.

Опитування показало, що 24% людей вважають, що їхній гриль чистий після гарного підшкрібання, а 11% навіть вважають прийнятним обробляти сирі та приготовані продукти одним і тим самим посудом.

Не накриття їжі

Інші гігієнічні помилки включають не накриття їжі для захисту від комах, занадто тривале перебування продуктів відкритими та повернення продуктів на гриль після того, як вони впали на підлогу.

Приготування їжі на свіжому повітрі повинно відповідати тим самим стандартам безпеки харчових продуктів, що й кухня в приміщенні. Ставтеся до барбекю, як до сковороди чи обробної дошки та мийте його після кожного використання. Вогонь сам по собі не захистить їжу чи здоров’я.

Чищення гриля - це найпростіший спосіб забезпечити безпечне приготування їжі.

Мариноване мʼясо не треба довго смажити

Багато хто думає, що маринад "приготував" мʼясо, і воно вже напівготове.

Однак, насправді ззовні м’ясо може виглядати просмаженим, але всередині залишитися сирим, особливо курка або свинина - це ризик харчових отруєнь (сальмонела, кампілобактерія).