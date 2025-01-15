Барбара Брильська "воскресла" і відреагувала на чутки про свою смерть

Що сказала Брильська

Акторка прокоментувала своє самопочуття на тлі чуток про її смерть. Нагадаємо, 14 січня у мережі заговорили про те, що нібито Барбара померла. Проте згодом з'ясувалося, що в країні-агресорці РФ її переплутали з іншою артисткою. Тому Брильська спростувала дану інформацію, давши коментар російському Telegram-каналу.

"Зі мною все гаразд. Чутки про моє здоров'я поширилися, оскільки деякі журналісти переплутали мене з іншою актрисою. Я - Брильська, у неї прізвище Рильська. Вона була старшою за мене", - пояснила Барбара.

Барбара Брильська (фото: Кіноріум)

Як відомо, після початку повномасштабної російсько-української війни Брильська заявляла про те, що не має намірів їхати до Росії. Вона висловлювала підтримку Україні, а також підтримала свою колегу Лію Ахеджакову, яка зазнає цькувань у країні-агресорці через свої проукраїнські погляди.

Окрім того, зірка польського кіно також коментувала тему бідності в російських містах. Вона говорила про те, що їй було страшно виходити з літака, коли вона прилітала до Омська або Новосибірська.

Барбара Брильська (фото: Кіноріум)

Що відомо про смерть Барбари Рильської

Це також польська акторка, життя якої обірвалося на 89-му році. Причина її смерті не уточнювалася. А після плутанини з іменами польський журналіст Роман Чиярек підкреслив, що така ситуація з чутками про загибель іншої акторки "відображає стан нинішніх ЗМІ".

Що стосується Рильської, то вона була 1936 року народження і працювала у театрах Варшави. Зірка знялася у фільмах "Останній курс", "Особливо небезпечний", "Неспокійно", "Племінниця", "Адам і Єва", "Квартиранти", "Особняк на Зеленій" та інших. Вона називала себе "галасливою та норовливою акторкою".

Барбара Рильська померла у 88 років (фото: zlotascena.pl)