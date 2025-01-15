Барбара Брильська "воскресла" і відреагувала на чутки про свою смерть

Днями стало відомо про смерть польської акторки Барбари Рильської , і деякі ЗМІ через схожість імен помилково повідомили про смерть Барбари Брильської, а не її колеги. Тепер зірка фільму "Іронія долі" вийшла на зв'язок та відреагувала на такі чутки про себе.

Що сказала Брильська

Акторка прокоментувала своє самопочуття на тлі чуток про її смерть. Нагадаємо, 14 січня у мережі заговорили про те, що нібито Барбара померла. Проте згодом з'ясувалося, що в країні-агресорці РФ її переплутали з іншою артисткою. Тому Брильська спростувала дану інформацію, давши коментар російському Telegram-каналу.

"Зі мною все гаразд. Чутки про моє здоров'я поширилися, оскільки деякі журналісти переплутали мене з іншою актрисою. Я - Брильська, у неї прізвище Рильська. Вона була старшою за мене", - пояснила Барбара.

Барбара Брильська (фото: Кіноріум)

Як відомо, після початку повномасштабної російсько-української війни Брильська заявляла про те, що не має намірів їхати до Росії. Вона висловлювала підтримку Україні, а також підтримала свою колегу Лію Ахеджакову, яка зазнає цькувань у країні-агресорці через свої проукраїнські погляди.

Окрім того, зірка польського кіно також коментувала тему бідності в російських містах. Вона говорила про те, що їй було страшно виходити з літака, коли вона прилітала до Омська або Новосибірська.

Барбара Брильська (фото: Кіноріум)

Що відомо про смерть Барбари Рильської

Це також польська акторка, життя якої обірвалося на 89-му році. Причина її смерті не уточнювалася. А після плутанини з іменами польський журналіст Роман Чиярек підкреслив, що така ситуація з чутками про загибель іншої акторки "відображає стан нинішніх ЗМІ".

Що стосується Рильської, то вона була 1936 року народження і працювала у театрах Варшави. Зірка знялася у фільмах "Останній курс", "Особливо небезпечний", "Неспокійно", "Племінниця", "Адам і Єва", "Квартиранти", "Особняк на Зеленій" та інших. Вона називала себе "галасливою та норовливою акторкою".

Барбара Рильська померла у 88 років (фото: zlotascena.pl)