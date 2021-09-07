"Баран, твое место в клетке": под Запорожьем ребенка в школе несколько лет "травил" учитель

На протяжении нескольких лет учитель английского языка издевалась над Ромой, к ней присоединялись и ученики школьного учреждения.

"Далее будут такие цитаты: "Баран", "Тебе место в клетке", "Скотыняка", "Тебе не место в этой школе", "Двоечник", "Закрой рот", "Собака", —такие высказывания использовала директор школы в адрес мальчика систематически, рассказывает защитница Ирина Вишнякова.

Адвокат сообщила, что буллинг крайне негативно повлиял на ребенка. Мальчик не хотел посещать школу и замкнулся в себе. Позже, к издевательствам начали присоединяться и ученики.

Родители школьника обратились к психологу, который работал с ребенком определенное время. Специалист подтвердил, что по отношению к ученику был буллинг в школе. Тогда родители написали заявление в полицию.

"Родители Ромы были в состоянии полнейшего бессилия, но в то же время с огромной силой и желанием отстоять права своего сына и прекратить подобные действия! Обращение ко мне они расценивали, как последнюю надежду", - отмечает правозащитница.

В конце концов суд признал директора школы виновной в травле ученика и оштрафовал на 850 гривен.

Но даже после этого случая педагога и по совместительству директора не уволили с должности.