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Бандиты зверски избили организатора популярного фестиваля в Днепре: родные просят о помощи

Новина українською → Днепр, Вторник 20 апреля 2021 15:31
Бандиты зверски избили организатора популярного фестиваля в Днепре: родные просят о помощи В Днепре избили организатора джазового феста Влада Агапова (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Организатора одного из самых крупных джазовых фестивалей "Джаз на Днепре" избили бандиты. Влад Агапов находится в реанимации, и врачи борются за его жизнь. Родные начали сбор средств и просят о помощи.

Об этом сообщили на официальной странице фестиваля "Джаз на Днепре" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что на Влада Агапова напали бандиты и зверски его избили. Он попал в реанимацию больницы имени Мечникова и ему уже сделали одну операцию.

"Наш друг попал в беду. Всеми любимый Влад Агапов был жестоко избит, попал в реанимацию больницы им. Мечникова, перенес операцию. Состояние стабильно тяжелое. Спасибо врачам, которые вытягивают Влада с того света", - сказано в сообщении на его странице.

Бандиты зверски избили организатора популярного фестиваля в Днепре: родные просят о помощи

Организатора фестиваля "Джаз на Днепре" Влада Агапова зверски избили

Также указывается, что бандитское нападение на улице поставило под угрозу жизнь прекрасного человека.

"Наверняка вы видели Влада на площадке "Джаза на Днепре", многое из того, что любят зрители на нашем фестивале происходит именно благодаря его работе. Мы очень надеемся, что врачи спасут Влада, и просим вас о поддержке", - отметили на странице фестиваля.

Карта мамы: 4731 2196 1478 1775 Светлана Агапова

Карта сына: 4731 2191 2402 7230 Артем Агапов

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Прикарпатье бывший зек избил подростка, но полиция открыло дело только после скандала.

А также рассказывали о том, что под Киевом компания подростков жестоко избила мужчину.

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