Банда подростков жестоко избила девочку: подробности инцидента в Запорожье

В Запорожье в Шевченковском районе 23 августа около 19:30 возле магазина АТБ подростки напали на 13-летнюю девочку. Компания из 10 человек напала и избила школьницу с целью ограбления. Подробности происшествия рассказали родственники пострадавшей девочки в одном из запорожских пабликов в Instagram.

Инцидент произошел на пересечении улиц Чаривной и Славянской.

"Произошел с моей 13-и летней сестрой вопиющий случай: около 10-и подростков (2-е било, 8 смотрело) 15-16 лет избили и ограбили ее. На АТБ, на пересечении улиц Чаривной и Славянской, отвели на балку. Если есть свидетели или кто-то знает этих людей, прошу позвонить по номеру +380 (95) 259 53 80. Потому что для Шевченковской полиции это сверхсложная задача!!!", - пишут в соцсети.

В Запорожье банда подростков избила девочку – все подробности (фото: instagram.com/onenewszp)

В Запорожье банда подростков избила девочку – все подробности (скриншот: instagram.com/onenewszp)

В комментариях отметили, что в том месте постоянно происходят грабежи и драки.

Напомним, что ранее подросток забил девушку в Харькове. После инцидента всплыли шокирующие детали расправы.

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