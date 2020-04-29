На Бали погибли украинские туристы: тела забрали по протоколам COVID-19

На Бали погибли украинцы (коллаж РБК-Украина)

Граждане Украины умерли на Бали при загадочных обстроятельствах, полиция ведет расследование

Двое украинцев были обнаружены мертвыми на острове Бали в Индонезии, после чего тела эвакуировали согласно протоколам COVID-19. Инцидент произошел в районе Кедонганан Бадунг 28 апреля вечером.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить причину смерти двух украинских граждан. Погибшие - муж и жена. Об этом передает местное издание Coconut.

Согласно сообщениям, тела были опрысканы дезинфицирующими средствами, прежде чем они были доставлены на машине скорой помощи в больницу общего профиля Санглах.

Начальник полиции Денпасара Янсен Авитус Панджайтан заявил, что в качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19.

"Пока мы не нашли никаких признаков насилия", - сказал он.

Граждане Украины проживали в квартире в этом районе. В полицию обратились соседи пары, которые обратили внимание, что они не выходила из комнаты целый день. По словам представителя власти района Кедонганан Кадека Лаксаны, правоохранители открыли дверь в комнату и обнаружили два тела на полу без признаков жизни.

В сети в пабликах украинских туристов с Бали назвали вероятные имена погибших: Татьяна Мьенчинская 52 лет и Андрей Сусленко 54 лет.

Ранее сообщалось о том, что появился график специальных рейсов с 26 городов мира (включая Бали), которыми украинцы смогут вернуться домой на фоне пандемии коронавируса. Последний вылет запланирован на 10 мая.

Также мы писали о том, что из-за карантина несколько туристов из Украины, а также из Франции, Турции, США и Непала пришлось провести почти месяц на самоизоляции в пещере в Индии.