Багатодітна родина з Маріуполя поділилася своєю історією з музеєм "Голоси мирних"

Юлія Алаєва з чоловіком та трьома дітьми зустріла повномасштабну війну у Маріуполі. Доньці Алісі — 4 роки, вона обожнює красиві сукні. 8-річний син Родіон мріє стати футболістом. Найстаршому синові - 18. Життя сім’ї було яскравим і щасливим, допоки не прийшов "руський мир".





У підвалі сім'я провела три тижні. Чоловік згадує: рахуючи дні, малювали рисочки. Одну, дві... Тоді здавалося, що жах триватиме максимум днів п’ять. Але рисочок стало десять. А потім - двадцять... Сиділи без світла, води, зв’язку. Закінчувалася їжа. Молодші діти мріяли просто побачити сонце, подихати повітрям - і мама дозволила, хоча досі про це шкодує.

"Почався обстріл. Я кричала, шукала їх. Все навколо палає, а моїх дітей нема... Те місце, де вони були, обстріляли: там не залишилося б нічого живого. Виявилося, що люди побачили їх, схопили за капюшони і буквально кинули до підвалу. Це був найстрашніший момент у моєму житті", - ділиться Юлія.

Батьки вирішили вивозити дітей з Маріуполя. Після довгої дороги, яка фактично проходила під прицілами, росіяни ледь не ув’язнили старшого сина Юлії: "Він їде воювати, тому ми його забираємо". На матір вони направили дуло автомата.

Врятувала маленька Аліса - дівчинка почала сильно кричати та прохати відпустити брата. У цей час почався черговий обстріл і їх кинули на місці. Родина якнайшвидше рушила далі.

"Їхали, молилися. Коли нарешті побачили прапор України, я плакала", - згадує Юлія, ледве стримуючи сльози.

Мама з трьома дітьми та чоловіком могли виїхати в будь-яку країну. Проте залишилися в Україні і тепер починають життя з нуля в Києві. А мріє родина про те, про що й всі маріупольці.

"Як тільки Маріуполь знову стане українським, ми обов’язково повернемося. Ми перші поїдемо відбудовувати! І нас таких багато", - кажуть Юлія та її чоловік.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.