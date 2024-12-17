"Багато витерпіла". Колишня Остапчука розповіла про образи від його молодої дружини

Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, блогерка та юристка, відверто висловилася про спілкування з його нинішньою обраницею, журналісткою Катериною Полтавською, яка вперше стала мамою .

Що з цього приводу сказала ексдружина шоумена, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Що Горняк написала про спілкування з Полтавською

Зокрема, зірка соцмереж не стала приховувати, що отримувала образи на свою адресу від Катерини. Вона не вдавалася в подробиці, проте дала зрозуміти, що їхній діалог був не найкращим.

При цьому Христина зауважила, що, можливо, в майбутньому захоче розповісти підписникам більше "та повеселити їх, залишивши цю історію на десерт".

"Я навіть багато витерпіла. Вже мовчу, що я витерпіла повідомлення від теперішньої дружини мені з образами і т.д. Я це все вже не беру до уваги! Може, колись вас повеселю. Залишимо на десерт", - написала колишня дружина Володимира.

"Я дала достатньо часу, щоб сісти за стіл переговорів! Але це ж треба бути таким несміливим, щоб навіть не сісти і не поговорити і не почути, що я хочу запропонувати! Можна було послати адвоката. Але ні, чекав, мабуть, що позовна давність мине і зареєструє право власності за собою. А ні. На буде так", - додала вона.

Відповіді Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Розповісти про це Христина наважилася, маючи на увазі питання про спільне майно з ведучим. Будучи у шлюбі, вони розпочали будівництво будинку під Києвом і тепер не можуть дійти згоди щодо його поділу після розлучення. Горняк не раз наголошувала, що Остапчук відмовляється йти на контакт та домовлятися, а тому, ймовірно, не обійдеться без суду.

Раніше вона зазначала, що дала колишньому час, проте тепер її терпінню прийшов кінець.

"Я довго чекала на те, що ми зможемо за столом все вирішити. Як ніяк три роки життя. І як ніяк кожен уже щасливий окремо, немає місця для образ і чогось спільного (навіть у вигляді майна). Але бачу, що мої жести нікому не треба, хочеться опоненту суду і огляд справи на усю країну. Ну як бажає. Що робити. Я дала багато часу!" - написала блогерка.

Відповіді Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Юристка підкреслила, що "фінал у цій історії і так вже зрозумілий", і не треба довго вгадувати, на чиєму боці буде закон.

Відповіді Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Нагадаємо, Христина Горняк була другою законною дружиною Володимира Остапчука. Про їхні стосунки стало відомо у 2020 році, незабаром вони пішли під вінець, а вже через кілька років оголосили про розлучення.

Третьою дружиною ведучого стала журналістка Катерина Полтавська, яка значно молодша за нього. Першою законною обраницею знаменитості була Олена Войченко, у шлюбі з якою в нього народилися донька й син. Нещодавно Володимир став батьком утретє.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)