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Багато токсичних металів. Вчені розповіли, як пасивне куріння впливає на здоров'я дітей

Як пасивне куріння впливає на дітей (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Вчені провели дослідження, яке показало як тютюновий дим впливає на здоров'я дітей. Дослідники залучили приблизно 1300 сімей у штатах Пенсільванії та Північній Кароліні та проаналізували 238 дітей віком до 7,5 років.

Про те, як пасивне куріння впливає на здоров'я дітей, опублікували в Journal of exposure and enviromental epidemiology.

Як тютюн впливає на дітей

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, понад 41 000 дорослих, які не палять, щороку помирають у Сполучених Штатах через вплив пасивного куріння.

Чи безпечніші електронні сигарети

Вчені також вважають, що тести слини цілком можуть служити неінвазивним методом оцінки впливу сполук як і на природі, так і в закритих приміщеннях.

Автори дослідження також додають, що наразі проблемою залишається відсутність рекомендацій щодо відповідних рівнів металів у слині дитини.

Гатцке-Копп підкреслює, що дослідникам необхідно провести додаткові тести, щоб нарешті розробити принципи, які дадуть змогу порівняти метали у слині з різними клінічними показниками, зокрема й поведінковими та когнітивними оцінками.

Раніше ми пояснювали, що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети.

Також читайте, про ризики куріння кальяну, про які мало хто знає.

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