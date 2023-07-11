Багато токсичних металів. Вчені розповіли, як пасивне куріння впливає на здоров'я дітей

Вчені провели дослідження, яке показало як тютюновий дим впливає на здоров'я дітей. Дослідники залучили приблизно 1300 сімей у штатах Пенсільванії та Північній Кароліні та проаналізували 238 дітей віком до 7,5 років.
Про те, як пасивне куріння впливає на здоров'я дітей, опублікували в Journal of exposure and enviromental epidemiology.
За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, понад 41 000 дорослих, які не палять, щороку помирають у Сполучених Штатах через вплив пасивного куріння.
Вчені також вважають, що тести слини цілком можуть служити неінвазивним методом оцінки впливу сполук як і на природі, так і в закритих приміщеннях.
Автори дослідження також додають, що наразі проблемою залишається відсутність рекомендацій щодо відповідних рівнів металів у слині дитини.
Гатцке-Копп підкреслює, що дослідникам необхідно провести додаткові тести, щоб нарешті розробити принципи, які дадуть змогу порівняти метали у слині з різними клінічними показниками, зокрема й поведінковими та когнітивними оцінками.
Раніше ми пояснювали, що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети.
Також читайте, про ризики куріння кальяну, про які мало хто знає.