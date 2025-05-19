Багато працюєте? Ось як перепрацювання змінює ваш мозок: шок-дослідження
Перепрацювання - це не просто втома. Нове дослідження показало: тривале навантаження змінює саму структуру мозку. І наслідки можуть бути набагато серйознішими, ніж здається на перший погляд.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Occupational and Environmental Medicine.
Що саме змінюється у мозку?
Дослідники з Університету Чхун-Анг та Університету Йонсей у Південній Кореї провели спостереження за 110 медичними працівниками. Частина з них працювала за стандартним графіком, інша - понад 52 години на тиждень (саме таку межу встановлено законом у Південній Кореї).
У групі "перепрацьовуючих" виявили значні зміни в об'ємі сірої речовини - в тих ділянках мозку, які відповідають за:
- увагу
- пам’ять
- контроль емоцій
- когнітивні функції (мислення, прийняття рішень).
Йдеться зокрема про лобову звивину та острівець - зони, що впливають на нашу здатність концентруватися, спілкуватися, розуміти емоції та реагувати на стрес.
Які зміни відбувають в мозку (фото: oem.bmj.com)
Що це означає для кожного з нас?
За словами одного з авторів дослідження, доцента Джуна Юла Чоя, ці зміни можуть бути частково оборотними, якщо прибрати хронічний стрес. Але на це потрібен час - мозок не відновлюється миттєво.
Науковці наголошують: постійне перепрацювання - це не просто втома, а реальна загроза для когнітивного й психічного здоров'я. І чим раніше людина почне зменшувати навантаження, тим більше шансів уникнути довгострокових змін.
Зміни в мозку, які відбувають при перепрацюванні (фото: oem.bmj.com)
Що говорять попередні дослідження
У 2021 році Міжнародна організація праці (МОП) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікували спільне дослідження, яке показало: через надмірну роботу щороку помирає понад 745 тисяч людей.
Також встановлено, що довгі години за комп’ютером підвищують ризик діабету у жінок і знижують когнітивні здібності у людей будь-якої статі.
Попри те, що про стрес і вигорання говорять давно, саме анатомічні зміни мозку - новий і тривожний аргумент на користь балансу між роботою та відпочинком.
Що з цим робити?
Дослідники вважають, що перепрацювання слід офіційно визнати ризиком для професійного здоров’я. Тому:
- роботодавці мають переглядати графіки
- уряди - створювати регуляції
- а працівники - пам’ятати, що відпочинок не менш важливий, ніж продуктивність.
Таким чином, якщо ви відчуваєте, що "вигорання дихає в потилицю" - можливо, ваш мозок уже подає сигнал. І варто нарешті дати собі право на відновлення.
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При написанні матеріалу використовувалися дані ВООЗ, а також статті CNN.
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