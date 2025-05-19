Багато працюєте? Ось як перепрацювання змінює ваш мозок: шок-дослідження

Перепрацювання - це не просто втома. Нове дослідження показало: тривале навантаження змінює саму структуру мозку. І наслідки можуть бути набагато серйознішими, ніж здається на перший погляд.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Occupational and Environmental Medicine .

Що саме змінюється у мозку?

Дослідники з Університету Чхун-Анг та Університету Йонсей у Південній Кореї провели спостереження за 110 медичними працівниками. Частина з них працювала за стандартним графіком, інша - понад 52 години на тиждень (саме таку межу встановлено законом у Південній Кореї).

У групі "перепрацьовуючих" виявили значні зміни в об'ємі сірої речовини - в тих ділянках мозку, які відповідають за:

увагу

пам’ять

контроль емоцій

когнітивні функції (мислення, прийняття рішень).

Йдеться зокрема про лобову звивину та острівець - зони, що впливають на нашу здатність концентруватися, спілкуватися, розуміти емоції та реагувати на стрес.

Які зміни відбувають в мозку (фото: oem.bmj.com)

Що це означає для кожного з нас?

За словами одного з авторів дослідження, доцента Джуна Юла Чоя, ці зміни можуть бути частково оборотними, якщо прибрати хронічний стрес. Але на це потрібен час - мозок не відновлюється миттєво.

Науковці наголошують: постійне перепрацювання - це не просто втома, а реальна загроза для когнітивного й психічного здоров'я. І чим раніше людина почне зменшувати навантаження, тим більше шансів уникнути довгострокових змін.

Зміни в мозку, які відбувають при перепрацюванні (фото: oem.bmj.com)

Що говорять попередні дослідження

У 2021 році Міжнародна організація праці (МОП) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікували спільне дослідження, яке показало: через надмірну роботу щороку помирає понад 745 тисяч людей.

Також встановлено, що довгі години за комп’ютером підвищують ризик діабету у жінок і знижують когнітивні здібності у людей будь-якої статі.

Попри те, що про стрес і вигорання говорять давно, саме анатомічні зміни мозку - новий і тривожний аргумент на користь балансу між роботою та відпочинком.

Що з цим робити?

Дослідники вважають, що перепрацювання слід офіційно визнати ризиком для професійного здоров’я. Тому:

роботодавці мають переглядати графіки

уряди - створювати регуляції

а працівники - пам’ятати, що відпочинок не менш важливий, ніж продуктивність.

Таким чином, якщо ви відчуваєте, що "вигорання дихає в потилицю" - можливо, ваш мозок уже подає сигнал. І варто нарешті дати собі право на відновлення.