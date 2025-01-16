"Багато грошей - поняття субʼєктивне". Дружина Юхима Коноплі - про дієти, сімейні традиції і борщ

Про життя у статусі дружини відомого футболіста, булінг, розподіл обов’язків у сім’ї, романтичні моменти з чоловіком та улюблені українські страви - в інтерв’ю РБК-Україна розповіла Анастасія Конопля.

В інтерв'ю РБК-Україна Анастасія поділилася, чи мріяла вона стати дружиною футболіста, як відновлює сили та відпочиває разом з коханим, розкрила секрети своєї краси, а також розповіла про родинні традиції, яких вони дотримуються з Юхимом.

Кохана захисника збірної України і "Шахтаря" Юхима Коноплі не лише підтримує свого чоловіка в його спортивній кар’єрі, а також активно веде свої соцмережі, де мотивує підписників до здорового способу життя і надихає на підтримку фізичної форми.

– Чи відчуваєте тиск громадськості через ваш статус дружини відомого футболіста? Як реагуєте на думки типу "їй легко, бо грошей багато"?

– Багато грошей - поняття субʼєктивне. Я не вважаю, що в нас багато грошей, тож і себе до заможних людей не відношу. Я стараюсь не реагувати на негатив з боку людей, бо не хочу переймати це на себе. Я і мої близькі люди знають, який шлях я пройшла і проходжу, а іншим нічого не маю бажання доводити.

– Чимало дівчат мріють про чоловіка-футболіста та готові заради цього на все. Чи була у вас така "одержимість"? Як ви оцінюєте ризики таких стосунків і що порадите дівчатам, які прагнуть стати дружинами спортсменів?

– Я ніколи не мріяла про чоловіка футболіста. Я мріяла про надійного, люблячого та гідного партнера. За такого я і вийшла заміж. В першу чергу, треба дивитись на людину і її ставлення до вас, а вже потім на статус, в якому вона знаходиться. Це і не тільки про чоловіків. Ризики є у будь-яких відносинах, проте, я вірю, що кохання сильніше за обставини.

Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

– До речі, який найромантичніший вчинок зробив для вас Юхим? Як він робив вам пропозицію?

– Одного навіть і не назвати. Їх дійсно багато. Нехай буде пропозиція. Вона відбулась у Парижі. Це дуже теплі спогади. Він максимально зробив все, щоб в той день я відчула себе принцесою та дійсно особливою дівчиною.

Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Перед тим, як почати стосунки з вашим майбутнім чоловіком, ви зустрічались із Денисом Поповим. І розійшлися ви, судячи з усього, зовсім не друзями. Чому він дозволив публічно вас ображати? І як підтримував вас Юхим?

– Без розуміння, чому. Мене це не цікавить та й інших не має цікавити те, що відбулось 5 років потому.

– Хотілося б поговорити більше про вашу сім'ю. Як ви з Юхимом ділите домашні обов’язки? Чи є у вас визначені ролі, чи все вирішуєте разом залежно від ситуації?

– Звісно, в нас є розподілення обовʼязків, як фізичних, так і ментальних. За побут відповідаю я. Я хочу, щоб мій чоловік почувався вдома, як "вдома". Всі серйозні питання та рішення стосовно них ми приймаємо лише разом. Як спільні, так і поодинокі. Ми діємо завжди лише в інтересах один одного та наших cпільних.

Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Багато футболістів скаржаться на складнощі з виїздом на матчі за кордон. Як ви з коханим знаходите баланс, відновлюєте сили та відпочиваєте разом?

Ми маємо підлаштовуватись під обставини, бо, на жаль, ситуацію змінити я чи він не можемо. Тож ми обираємо будувати щасливі відносини с фокусом на позитив. В нас багато спільних хобі та інтересів. Ми завжди знаходимо час для того, щоб провести його разом с донечкою, чи удвох. Так і надихаємося. Один-одним.

– Які родинні традиції маєте? Що є обов’язковим у вашій сім’ї?

– Є певні ритуали, правила сімʼї. Ми снідаємо, обідаємо та вечеряємо тільки разом. Вихідний - сімейний день. Свята в колі сімʼї. З обовʼязкового - це повага один до одного. Це основа основ. І звісно якісно проведений час разом.

Юхим та Анастасія Коноплі з донькою (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Олександр Алієв колись казав: "Футболісти раніше пили, але грали. Зараз не п'ють - і не грають". Чи є у вашому домі алкоголь?

– Дуже дивне порівняння, як на мене. Проте, ні я, ні чоловік не пʼємо алкоголь. Для мене це якісь несумісні речі зі спортом. Але це тільки наша думка.

– Які страви ви та Юхим любите найбільше? Ви самі готуєте чи частіше вечеряєте в ресторанах?

– Я найбільше люблю вівсянку з солоною карамеллю та бананом та пасту Болоньєзе. Чоловік - мій борщ та млинці. Я готую сама. Для мене це прояв турботи про рідних.

Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Чи є страви, які дуже хочеться, але не дозволяєте собі через здоров’я або дієту? Наприклад, буває таке, що хочеться борщу із салом?

– Немає такого. Я їм все, що хочу, але дотримуюся правила - 80% здорового харчування, 20% всього, що серцю миле. Звісно буває, що хочеться борщу, але без сала. У таких випадках я його готую і з чистою душею їм.

– Назвіть свої улюблені традиційні українські страви. Що найкраще смакує у вашій родині?

– Я люблю борщ та пельмені зі сметаною та свіжим огірком. Це мої улюблені страви дитинства. Навіть пару разів сама ліпила чоловікові.

– Як ви підтримуєте таку ідеальну форму? У чому ваш секрет краси? Чи є у вас певні заняття або ритуали, які допомагають залишатися в гармонії та підтримувати внутрішній баланс?

– Секрет моєї форми дуже простий - це дисципліна. Я не уявляю свого життя без спорту, саме тому в мене 7-8 тренувань на тиждень. Стосовно секретів краси - то це генетика та трохи правильно підібраного догляду, та кохання, звісно ж.

Анастасія Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

Я обожнюю також біг та теніс, для мене це розкрутка мозку та викид емоцій назовні. Люблю час від часу бути на самоті. Проводити час на свіжому повітрі та просто дихати. У цей момент я спілкуюсь із Богом та загиблими близькими, це дає мені мотивацію рухатись далі та ментальний спокій.

Анастасія Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Часто можна почути стереотипи про зовнішність дружин футболістів. Як ви ставитеся до таких упереджень, зокрема до думки про так звану "штучну красу"?

– Я вважаю себе красивою, ерудованою та впевненою в собі. Фокусуюсь лише на позитивних думках стосовно мене та моїх близьких. Чиїсь упередження спростовувати не люблю. Кожен вважає так, як йому за потрібне та комфортно. Мені та моїм близьким в собі все подобається. Тож це найголовніше.

– Чи стикалися ви з булінгом у школі? Чи були у вас комплекси в дитинстві? Як ви їх долали?

– Я була жертвою булінгу довгий час. Завжди виділялась, була гучною, яскравою, без упереджень та рамок у голові. Багато людей намагались зломити мене, але в них не вийшло. Моя бабуся завжди казала мені, що я найкраща та найсвітліша людина - це допомагало та допомагає мені рухатись по життю та не опускати рук.

Анастасія Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Які книги, фільми чи музика вас надихають? Чи є щось, що ви любите слухати чи дивитися разом із чоловіком?

– Я фанат класичної літератури. Але мене надихнула книга "Атлант розправив плечі". Рекомендую до обовʼязкового прочитання кожному. У моменти спокою - класична музика. Коли тренуюсь, та загалом, по життю,- техно. Ця музика надає мені енергії та впевненості. З чоловіком ми любимо дивитись трилери, біографічні та історичні фільми. Саме цим жанрам надаємо перевагу у кінематографі.

– Які українські бренди одягу чи косметики ви обираєте? Чи маєте улюблені?

– Стосовно українських брендів - у нас дуже багато гідних та конкурентоспроможних. У мене 50% гардеробу - це наші виробники. Стосовно косметики, на жаль, поки що, я не можу довірити свою шкіру, оскільки в мене було акне і я використовую лише ті продукти, які узгоджуються з моїм лікарем.

Анастасія Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Розкажіть про ваш звичайний день, коли Юхим на зборах чи матчах Наразі подорожі за кордон обмежені.

– Як приклад наведу свій стандартний день. Я встаю завжди рано. О 6-7 ранку. Приводжу себе до ладу, готую сніданок. Потім прокидається донечка і ми снідаємо. Ідемо у басейн чи на розвивашки. Обідаємо та я їду у залу. Пробіжка, потім силова або функціонал. Теніс, або пілатес.

Повертаюсь додому, їдемо з донечкою гуляти. Вечеряємо. Проводжу час із песиками, гуляємо. Вкладаю дитину спати. І час для себе. Читаю книги, морально відпочиваю. Звісно, це дуже умовний день. Можна сказати базовий, коли немає ніяких планів та задач.

Анастасія Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Які 5 місць для відпочинку в Україні ви б назвали своїми улюбленими?

– Я люблю гори. Ми їздимо родиною у Карпати. Для мене це найулюбленіше місце. Місце сили та спокою.

– Юхим і ви родом із Донецька. Як переживали війну з 2014 року? Маєте там зараз родичів або знайомих, які підтримують окупантів? Після перемоги хотіли б повернутися у Донецьк?

– Війну переживали важко. Переживаємо і по сьогодні. Не дуже люблю говорити про це, бо вважаю це своїм особистим болем та горем. Вірю, що ми ще побачимо рідне, вільне та мирне місто.