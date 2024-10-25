Багатий магнієм, зміцнює серце та бореться з запаленням: дієтолог назвала суперкорисний горіх

Арахіс містить багато корисних речовин, таких як жири, білки, вітаміни та мінерали. До того ж такий горіх має багато переваг для організму, включаючи захист від хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чудове джерело рослинного білка

Дієтолог Дестіні Муді розповів, що на кожні 100 г арахісу припадає близько 25 г білка.

Крім того, амінокислоти в арахісі (зокрема, лейцин) сприяють відновленню та росту м’язів, що важливо для тих, хто веде здоровий та активний спосіб життя.

Зміцнюють здоров'я серця

За словами дієтолога Джанна Масі, включення таких горіхів, як арахіс у збалансовану дієту може бути чудовим способом захистити серце, насолоджуючись багатими поживними речовинами закусками.

В арахісі багато мононенасичених і поліненасичених жирів, які корисні для здоров’я серця

Ці здорові жири допомагають знизити рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), який часто називають "поганим" холестерином. До того горіх допомагає знизити ризик розвитку коронарної хвороби серця та інсульту.

Багаті магнієм

Багато людей не отримують достатньо магнію, а арахіс значно підвищує кількість цієї важливої ​​поживної речовини. Одна чашка арахісу забезпечує приблизно 30% добової норми магнію, який може допомогти підтримувати здоров’я кісток, серцево-судинну функцію та здорову нервову систему.

Підтримують здоровий контроль ваги

Завдяки своїй щільності поживних речовин, арахіс може бути корисним для контролю ваги. Завдяки високому вмісту білка та клітковини арахіс може сприяти відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит і зменшити загальне споживання калорій.

Жири в арахісі також повільно перетравлюються, подовжуючи відчуття насичення. Це може бути корисним для ваги, запобігаючи переїданню.

Боротися із запаленням

Дослідження показали, що арахіс містить сполуки, які допомагають боротися з запаленнями в організмі. Арахіс містить безліч антиоксидантів, таких як кумарова кислота та ресвератрол, які допомагають боротися з окислювальним стресом в організмі.

Покращують здоров’я травлення

Арахіс є чудовим джерелом клітковини, яка є важливою поживною речовиною для здорового травлення. До того ж горіх підтримує здорове травлення, сприяючи регулярній дефекації та запобігаючи закрепам.

Клітковина також підтримує здоровий мікробіом кишківника, що може підвищити здоров’я травлення та імунну функцію.

Регулюють рівень цукру в крові

Високий вміст жиру та клітковини в арахісі допомагає контролювати рівень цукру в крові. Дослідження показують, що вживання горіхів (включаючи арахіс) може допомогти запобігти діабету 2 типу.

Жир в арахісі уповільнює травлення, запобігаючи стрибкам цукру в крові.

Недоліки вживання арахісу

Вони калорійні

Хоча арахіс багатий поживними речовинами, але також містить калорії.

Щоб уникнути надмірного споживання калорій, найкраще розподілити порції арахісу заздалегідь, особливо якщо ви стежите за своєю вагою або споживанням калорій.

Містять оксалати

Арахіс містить оксалати. У осіб із подагрою чи іншими захворюваннями високе споживання оксалатів може сприяти утворенню каменів у нирках, спричиняючи біль і дискомфорт. Людям із сечокам’яною хворобою в анамнезі слід стежити за споживанням оксалатів.

Багато натрію

У солоному арахісі може бути багато натрію. В середньому міститься 410 міліграмів натрію на 100 г.