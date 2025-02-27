"Баффі" Сара Мішель Геллар довела до сліз словами про несподівану смерть Мішель Трахтенберг

Що написала акторка

"Мішель, послухай мене. Послухай. Я люблю тебе. Я завжди буду любити тебе. Найважче в цьому світі - жити в ньому. Я буду хороброю. Я буду жити... для тебе", - написала вона в мережі.



Сара Мішель Геллар і Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Також вона супроводила публікацію світлинами з Мішель Трахтенберг. Нагадаємо, акторки знімалися разом у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів" з 2000 по 2003 рік.



Актриси грали в серіалі "Баффі" зведених сестер (фото: instagram.com/sarahmgellar)

У серіалі Геллар і Трахтенберг грали зведених сестер - Баффі Саммерс і Дон Саммерс, у яких були непрості стосунки.



Актриси на старих фото (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Також вона показала світлину, на якій зображені Мішель Трахтенберг і Шеннен Доерті. Відомо, що остання довгий час боролася з раком молочної залози - його діагностували ще 2015 року. Шеннен проходила тривале лікування, хімієтерапію та променеву терапію. У 2017 році Доерті заявила, що рак у ремісії, проте через три роки все ж таки повернувся. Уже 2023 року актриса заявила, що рак поширився на мозок, а 13 липня 2024 року її не стало.



Сара Мішель Геллар, Мішель Трахтенберг і Шеннен Доерті (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Що відомо про смерть Мішель Трахтенберг

Відому акторку було виявлено мертвою близько 8:00 ранку в середу, 26 лютого, в престижному житловому комплексі One Columbus Place у Нью-Йорку (США). На тілі зірки немає ознак насильницької смерті, поліція і судмедексперти проводять усі необхідні процедури, щоб встановити причину смерті.

Раніше повідомлялося, що 39-річна артистка нещодавно перенесла операцію з трансплантації печінки. У ЗМІ припускають, що смерть настала з природних причин через ускладнення після хірургічного втручання.



Мішель Трахтенберг з акторами серіалу "Баффі" (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Що відомо про Мішель Трахтенберг

Трахтенберг - американська акторка кіно та озвучування, телеведуча. Вона народилася 1985 року в сім'ї іммігрантів: її батько був німцем, а мати - одеситкою, родом з України. Мішель трохи знала російську мову.

Свою акторську кар'єру Трахтенберг почала в юному віці, коли їй було всього три роки. Першу серйозну роль артистка отримала у віці дев'яти років у серіалі Nickelodeon 1990-х років "Пригоди Піта і Піта".



Актрисі було 39 років (фото: instagram.com/sarahmgellar)

У 1996 році отримала роль у фільмі "Гаррієт-шпигунка", потім за три роки - в "Інспектор Гаджет".

Популярність їй принесли зйомки 2000 року в серіалі "Баффі - винищувачка вампірів". Також знаковими ролями Трахтенберг були Джорджина Спаркс у серіалі "Пліткарка", а також Дженні у фільмі "Євротур".



Мішель Трахтенберг у 2024 році (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

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