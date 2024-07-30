Не бачать очевидного. Названо знаки Зодіаку, які не можуть попрощатися з токсичними стосунками

Ці символи буквально протягують у своє життя токсичні стосунки, які потім можуть тривати роками.

Про які саме астрологічні знаки йдеться та у чому проявляється особливість їхніх характерів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World .

Близнюки

Особистість цих знаків Зодіаку з однієї сторони тягнеться до свого партнера, а з іншої - намагається зберегти свою незалежність. Така динаміка створює певну незахищеність і нестабільність, що може нашкодити стосункам.

Близнюки не переносять нудьгу, а тому постійно жадають драми у своєму особистому житті. Під час виникнення токсичних ситуацій вони відчувають певний сплеск енергії, не розуміючи, подобається їм це чи ні.

Рак

Вони можуть опинитися в токсичних стосунках, оскільки є люблячими та відданими. Раки приваблюють партнерів, які мають травми з дитинства, потребують виховання та навіть дорослішання.

Зазвичай такі стосунки починаються з великою кількістю поваги та захоплення, але потім може трапитися так, що Раки закохаються і будуть ігнорувати очевидні червоні прапорці, які вказуватимуть на щось негативне. Проте ці символи помилково будуть вважати, що достатньо просто любити партнера, аби він став тим, ким вони його хочуть бачити.

Терези

Вони жадають любові, романтики й почуваються найкраще у міцних стосунках. Терези уникають самотності, а тому не люблять бути наодинці. Це часто призводить до того, що вони можуть зійтися не з тими партнерами.

Окрім того, за прогнозами фахівців, ці символи можуть бути дещо поверхневими та захоплюватися людьми, які є просто красивими, багатими чи привабливими, а не хорошими людьми. Вони будуть продовжувати догоджати навіть тоді, коли розумітимуть, що ці стосунки стали токсичними.

Знаки Зодіаку, які опиняються у токсичних стосунках (Фото: unsplash.com)

Скорпіон

Вони цінують партнерські стосунки і відчувають себе наповненими, коли знаходять свою людину. Проте у сильному прагненні до особистого життя часто втрачають пильність та починають бачити речі, яких насправді немає.

Скорпіони можуть триматися за токсичні стосунки, бо вважатимуть, що потрібно бути разом попри все, навіть якщо поганий період затягнувся і не збирається закінчуватись.

Риби

Для них партнер стоїть на певному п'єдесталі, а тому Риби готові ігнорувати власні потреби, щоб лише догодити коханим. Представники цього знаку мають романтичну натуру, вони вірять у справжнє кохання і хочуть, аби їхній партнер відчував те саме.

У токсичних стосунках Зірки радять вам не боятись позбавлятися ілюзії та нарешті побачити реальність такою, якою вона є насправді.