"Баба має працювати, особливо маленька": ексчоловік зниклої безвісти зірки "ВІА Гри" шокував українців

Що сказав Швець

Чоловік розповів про доньку, яку він "змусив спекти хліб" заради "економії" та нібито виховання.

"Баба має працювати, особливо маленька. Подумалось таке і змусив дитину спекти свій перший у житті хліб. Продукти нині дорогі. Робоча сила вдома безкоштовна є. От і вирішив прокрутитись. І дочку гарному навчу і грошенят зекономлю", - написав він.

Олександр Швець з донькою (фото: facebook.com/oleksandr.shvets.7)​​​​​​​

Він відверто заявив, що використовує дитину як безкоштовну робочу силу. До всього вдався до образ щодо феміністок.

"А я радію, що прокрутився. І хліб у хаті є, і грошей зекономив і знову палицею потикав у осине гніздо псевдофеміністок, яких має потягнути під цей пост як мух на гімно", - додав він.

Допис Швеця про доньку (скриншот)

Як відреагували в мережі

Користувачі розлютилися через таке ставлення батька.

"Дитина колись виросте, стане самостійна, побачимо, що тоді ви будете робити, і який ви були батько. А зараз зловживаєте її безпорадністю, не бачу, що ваша дитина щаслива, в очах біль".

"Щось не зовсім зрозуміло, яке відношення має спечений хліб до фемінізму? Як по мені то хлібопічкою потрібно вміти користуватись як чоловіку так і жінці, ну там пралка ще, мікрохвильова, кава-машина. Але автор, мабуть, зациклений на тому, щоб потішити своє самолюбство..."

"Забрав дитину у дружини, щоб отримати безкоштовну рабиню. І не кажи, що це не так. Ти дитині хоча б одного бутерброда намазав? Чи все переклав на неї? З дорослою жінкою стосунків не вмієш налагоджувати, то вирішив використати працю неповнолітніх. А що? Зручно".

Сам Швець обурився, що не зібрав більше хейту своїми словами.

"Я розчарований. Під постом написало коменти всього три ненормальних поторочки. А я сподівався, що з осиного гнізда під назвою Сексизм та Мізогінія вилізе більше створінь", - зазначив він.

Коментарі під дописом Швеця (скриншот)

Раніше чоловік вже розлютив мережу своїм баченням навчання. Його звинуватили у створенні надмірного навантаження для дитини.

"Цей Саша Швець тупо закидує свою дочку навчанням, і не важливо, чи потрібно воно їй, чи вона не хоче тим займатись. Головне - що він хоче. Часто навчання являється покаранням для дівчинки за непослух", - зауважила користувачка.

Чому Швеця підозрюють у вбивстві дружини

Колишня та мама дитини Даша Медова, яка була учасницею гурту "ВІА Гра" Костюка, зникла безвісти у 2018 році. В розшук дівчину оголосив її батько, але її досі не знайшли.

Сам Олександр негативно висловлюється про колишню, застосовуючи образи та принизливі коментарі.

"П*здоліна десь зникла. Можливо, здохла", - писав він.

В мережі підозрюють, що Швець винен у зникненні колишньої дружини (скриншот)

Організація Швеця причетна до викрадення дітей?

У липні 2024 року вийшло розслідування, згідно з яким "Батько має право" звинуватили у причетності до викрадення дітей у матерів після розлучення.

Журналістки NGL.media заявили, що організація нагадує секту, яка діє на ненависті до жінок, та приносить мільйони гривень її очільнику.

За розслідуванням, протягом дев’яти років чоловіки, причетні до ГО, відбирали у матерів дітей, переховували їх та намагалися легалізувати ці дії через суд.

"Повна і тривала ізоляція від матері - це загалом головна умова, яку повинні виконати чоловіки, які вирішили боротися за своїх дітей за правилами ГО "Батько має право". Це чи не найважливіший елемент "виграшного алгоритму", який голова організації Олександр Швець пропонує чоловікам. Потім це допомагає перемагати в судах", - йшлося в матеріалі.

Що відомо про Дашу Медову та її зникнення

Українська співачка, телеведуча, акторка та модель.

Здобула популярність як солістка альтернативного гурту "ВІА Гра" у 2013-2014 роках.

Пізніше продовжила кар'єру під псевдонімом Міра Кулум.

Даша Медова (фото: instagram.com/dasha_medova)​​​​​​​

Зникла безвісти влітку 2018 року на тлі гучного розлучення з бізнесменом Олександром Швецом, з яким вона боролася за опіку над донькою.

У вересні того ж року вона не з'явилася на судове засідання. Після цього її батько оголосив доньку в розшук.

Ексчоловіка дівчина звинувачувала у застосуванні грубої сили та згубному впливі на їхню доньку, яку вона народила у 2011-му.

"Мені страшно, але я обіцяю шукати її далі, щоб злочинна організація, яка прикривається добрими намірами, не викрадала людей і не змушувала страждати цілі сім'ї", - коментував тоді зникнення дочки батько Володимир Кобець.

Чоловік був впевнений, що до зникнення дівчини може бути причетний її колишній. Востаннє він писав про це у 2021 році.

Останній коментар батька про зникнення доньки (скриншот)​​​​​​​