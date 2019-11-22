Баба Яга виновата: в Ровенской области массовое отравление детей

В Ровенской области сразу 12 детей угодили на больничные койки после дня рождения своей одноклассницы. Как рассказали пострадавшие, девочка в честь праздника угостила их конфетами, которые называются "Черные конфеты Бабы Яги". Это жевательные конфеты иностранного производства со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, перца чили.

Именно последние, с перцем чили, и употребляли дети. Через некоторое время детям стало плохо и их экстренно госпитализировали в местную больницу с отравлением средней тяжести. У них кружилась голова, были боли в животе, слабость, боль в глазах.

Как выяснили специалисты Госпродпотребслужбы, конфеты были куплены в местном магазине, в поселке Здовбица. В этом магазине работает мама девочки. Производство конфет – Китай.

По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболевания и массовых отравлений в полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.325 УК Украины. На данный момент устанавливаются все обстоятельства, которые привели к отравлению детей.

Мама девочки, которая принесла конфеты в школу, от общения с журналистами отказалась. Ее коллега сообщила, что срок годности у лакомства был нормальный.

"Конфеты не просроченные, конфеты нормальные. Они у нас с лета продавались, и никто ничего не говорил", - рассказала продавщица.

Владелец магазина рассказал, что купил партию конфет на рынке в Ровно для реализации в своем магазине.

"Предприниматель не предоставил никаких документов, в наличии был только один пакетик конфет. Их направят в лабораторию для исследования на тяжелые металлы", - отметил заместитель ГУ Госпотребслужбы Ровенской области Александр Костюк и добавил, что в школе также взяли пробы воды. Если будет доказано, что дети отравились именно этими конфетами, то владельца магазина ждет штраф в размере 20 тысяч гривен.

На данный момент у всех детей состояние удовлетворительное.

В Ровенской области дети попали в больницу с отравлением после дня рождения одноклассницы