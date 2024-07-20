Б'ють першими і жорстоко мстять. Ці знаки Зодіаку - найпідліші

Скорпіон

Представники цього знака дуже пристрасні та нерідко дають волю емоціям. При цьому Скорпіони готові на все задля досягнення бажаного. Для цього вони нерідко порушують правила і навіть наважуються на дуже підлі вчинки.

Рак

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, помстяться всім, хто їх образив. Вони готові почекати, чітко все спланувати. І коли Раки карають своїх ворогів, їхня помста дуже жорстока та підла.

Риби

Риби бояться ударів та зради, а тому часто б'ють першими. Як тільки вони відчувають загрозу, навіть якщо її насправді немає, вони готові діяти, і їхні вчинки можуть бути дуже підлими. У суперечках вони вміють бити по хворому, зачіпаючи супротивника за живе.

Козоріг

Представники цього знаку вважаються бунтарями, яких дуже складно тримати під контролем. Козероги готові грати за правилами, але тільки якщо диктуватимуть їх саме вони. І якщо їм суперечити, то для самоствердження вони можуть робити підлі вчинки.

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком, можуть бути жорстокими та підлими, якщо з ними сперечатися. Близнюки закохані та відкриті, проте якщо вони розуміють, що хтось ними користується - на милосердя не чекайте. Помста буде дуже підступною.

Лев

Леви звикли до того, що перед ними відриваються всі двері. Однак часом відбуваються ситуації, в яких вони просто безсилі. І якщо представники цього знаку Зодіаку розуміють, що хтось ущемив їхнє его - вони діють швидко, рішуче та дуже підло.