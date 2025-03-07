"Б'є - значить любить?" Види насильства, які ви не помічаєте у стосунках та чому їх не можна терпіти

Про насильство у стосунках зараз говорять багато й пояснюють, яку поведінку партнера терпіти не можна. Однак найчастіше жертви вважають, що партнер втомився, це була випадковість або ж навіть не помічають, як ними маніпулюють.

Які є види насильства у стосунках та чому їх не можна терпіти, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, якщо вам знайомі такі фрази: "Він просто втомився", "Це я винна, довела", "Ну, він же потім вибачився…", варто зупинитися і дивитися надалі з іншого боку.

Насильство у стосунках - це не тільки синці чи крики. Це пастка, в якій одна людина контролює, принижує та ламає іншу, а жертва поступово звикає до такого "кохання".

Давайте розберемося, які бувають види насильства і чому ніколи не можна терпіти їх в ім'я стосунків.

Фізичне насильство

Класика жанру - удари, штовхання, заламування рук, стусані, блокування виходу з кімнати.

"Важливо пам'ятати: удар - це не "випадковість", не "емоції", а свідома дія. І якщо це сталося раз, то, на жаль, повториться", - підкреслює фахівець.

Психологічне насильство

"Ти нікому не потрібна", "Без мене ти пропадеш", "Хто тебе ще витримає?" - якщо партнер постійно знецінює, приносить, контролює і змушує сумніватися в собі, це не просто "складний характер". Це психологічне насильство, яке руйнує самооцінку та впевненість у собі.

Економічне насильство

Коли один партнер позбавляє іншу фінансову свободу: забороняє працювати, забирає гроші, змушує випрошувати коштувати навіть на найнеобхіднішому. Така людина хоче контролювати не тільки фінанси, а й кожен аспект вашого життя. Насильство у стосунках буває різних видів і жодне з них терпіти не можна (фото: freepik.com)

Сексуальне насильство

Це не тільки примус до інтиму. Це також ігнорування ваших бажань, спонукання до сексу після сварок, маніпуляції типу "доведи, що любиш".

"Секс - це обов’язок" - міф, який виправдовує насильство. Взаємна згода - ось єдина норма здорових стосунків", - підкреслює коуч.

Соціальне насильство

Коли партнер ізолює вас від друзів, рідних, змушує кинути роботу або навчання, контролює кожен ваш рух.

"Мені не подобається твоя подруга", "Не пиши мамі, вона тільки зайвий раз тебе нервує" - під виглядом турботи вас поступово відривають від оточування, щоб ви залишилися повністю залежною від кривдника", - додає експерт.

Чому це не можна терпіти?

Бо насильство не минає саме собою.

Бо обіцянки "більше ніколи" не працюють.

Бо з кожним разом прийняття зміщується, і те, що колись здалося неприйнятним, стає нормою.

Бо кохання не має нічого спільного зі страхом.

Що робити?

"Перший крок - визнати проблему. Другий - знайти підтримку (друзі, рідні, психолог). Третій - діяти, якщо навіть страшно. Ви заслуговуєте на безпеку, повагу і щасливе життя без насильства. І жодне "вибач, я не хотів" не варто вашого здоров'я і спокою", - резюмує Віталій Курсік.

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