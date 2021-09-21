UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Запорожской области на берег выбросило мертвых дельфинов. В результате чего погибла рыба, пока неизвестно.

Об этом сообщили в прессслужбе Азовского рыбоохранного патруля.

Так, инцидент произошел 20 сентября на территории Приазовского национального природного парка в поселке Чкалово.

В частности, там патрульные нашли двух дельфинов весом в 25 — 30 килограммов. Во время осмотра на коже никаких следов от рыболовных снастей не обнаружили.

"На место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка, которые составили карту выброса дельфинов азовка, для дальнейшего выяснения ситуации", — говорится в сообщении.

Также в Азовском рыбоохранном патруле напомнили, что во избежание попаданий любой инфекции не следует трогать мертвого дельфина.

На берег Азовского моря выбросило мертвых дельфинов (facebook.com/AzovFishPatrol)

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке показали на видео "кисельное месиво" из медуз.

Также мы писали, что в Одессе море покрылось неизвестной субстанцией.

Читайте РБК-Украина в Google News
море