В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото)

Так, инцидент произошел 20 сентября на территории Приазовского национального природного парка в поселке Чкалово.

В частности, там патрульные нашли двух дельфинов весом в 25 — 30 килограммов. Во время осмотра на коже никаких следов от рыболовных снастей не обнаружили.

"На место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка, которые составили карту выброса дельфинов азовка, для дальнейшего выяснения ситуации", — говорится в сообщении.

Также в Азовском рыбоохранном патруле напомнили, что во избежание попаданий любой инфекции не следует трогать мертвого дельфина.

На берег Азовского моря выбросило мертвых дельфинов (facebook.com/AzovFishPatrol)