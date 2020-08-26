На Азовском море 31-летняя женщина утонула на глазах у своих детей: она была беременна

На популярном курорте на Арабатской стрелке утонула женщина в Азовском море, которая отправилась купаться в шторм. Трагедия произошла на пляже около села Генгорки под Херсоном.

Погибшую вытащили на берег ее собственные дети. Об этом передает местное издание "Новый день".

31-летняя женщина приехала с семьей на отдых на побережье из Днепра.

Отмечается, что она была беременная.

Несмотря на сильный ветер на пляже и неспокойное море из-за штормовой погоды, женщина решила поплавать, но не рассчитала свои силы, захлебнулась и утонула.

ЧП произошло на глазах у ее детей, которые и вытащили на сушу тело матери уже без признаков жизни. Медики только смогли констатировать смерть.

Также сообщается, что в поселке Железный Порт в Голопристанском районе произошел еще один случай, связанный с переоценкой отдыхающим собственных сил. 19-летний парень из Херсона прыгнул в Черное море с волнореза головой вниз и сильно травмировался - дно было усеяно огромными камнями. Юноша получил травму шейного отдела позвоночника и был экстренно госпитализирован.

Ранее мы писали о том, что львовский певец прямо во время концерта сиганул в воду спасать утопающего.

Напомним, в Украине с начала августа утонули более 120 человек.