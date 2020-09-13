Азовское море в разгар бархатного сезона атакуют опасные животные (видео)

Азовское море несмотря на то, что на пороге бархатный сезон, продолжают атаковать опасные медузы корнероты. Засилие животных не дает отдыхающим сполна насладиться сентябрьским морем.

Читательница поделилась с нами фото, на которых вода кишит медузами. Животные собираются в группы, некоторых выбрасывает на берег.

Снимки сделаны в курортной Строгановке Приазовского района.

"И это я еще не ходила на "лагуны", там вообще может быть сплошное желе", - написала Юлия.

Медузы на Азовском море в сентябре (фото: Styler)

Отметим, что корнероты - нетипичные представители фауны Азовского моря. Ученые говорят, что заходят они в акваторию Азова из Черного моря, когда меняется ветер, направление течения и уровень солености воды.

По сути корнероты приплывают на Азовское море умирать, так как размножаться здесь они не могут, как и покинуть акваторию.

А вот врачи предупреждают, что ужалить может и мертвая медуза, если взять ее за щупальцы.

Бархатный сезон на Азовском море портят медузы (фото: Styler)

Азовское море атакуют корнероты (видео: Styler)

Ожоги от корнерота не смертельны, но у некоторых людей может возникнуть аллергия. В группе риска - пожилые люди, и дети младше трех лет. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги и даже летальный исход.

При склонности к аллергии, после укуса нужно принять антигистаминный препарат. Место ожога стоит промыть морской или соленой водой, а частички жгучих нитей от щупалец нужно попробовать удалить

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, также его можно промыть раствором пищевой соды или 5%-ым уксусом.

Ранее в Бердянске жители заметили уникальное явление. Скопление медуз было настолько большим, что животные образовали "желейный остров". Также здесь выловили гигантского корнерота и показали в сети фото.

Также сообщалось, что популярный украинский курорт опустел в бархатный сезон. И хотя погода позволяет наслаждаться отдыхом и в сентябре, пляжи совершенно пусты.