Автор дитячого мультика "Рататуй" опинився у в'язниці через педофілію

Насильство над дітьми

Розслідування показало, що протягом багатьох років Бучибу фінансував онлайн-трансляції, під час яких відбуваллося насильство дітей. На момент розкриття справи йому було 56 років.

За інформацією ЗМІ, з 2012 до 2021 року він систематично сплачував за ці акти насильства і спостерігав за ними через інтернет у прямому ефірі.

Маленькі діти з Філіппін, віком від трьох до десяти років, ставали жертвами його "розваг".

За даними видання Le Figaro, кількість оплачуваних ним трансляцій сягала сотень, і постраждалих могло бути до тисячі. На ці прямі ефіри Бучибу витратив приблизно 50 тисяч євро.

Який вирок суда

Європол почав розслідування діяльності аніматора у 2019 році після виявлення підозрілих грошових переказів на Філіппіни. Крім того, у 2014-му його вже заарештували й засудили за зґвалтування своєї восьмирічної падчерки, однак відбувся умовним терміном у два роки.

Новий судовий процес відбувався з 29 по 31 жовтня, і слідству вдалося довести його причетність до двох сотень трансляцій, за кожну з яких він платив від 50 до 100 євро (від п'яти до десяти тисяч рублів). Бучіба визнав свою провину, розкаявся і попросив вибачення.

Спочатку йому загрожувало 40 років тюремного ув'язнення, але в підсумку суд призначив 25 років, а також 20 років нагляду після звільнення.

Хто такий Бухалем Бачібу

Дизайнер Бухалема Бучібу розпочав свою кар'єру 1988 року і брав участь у створенні таких проєктів, як "Качині історії", "Чудеса на віражах", "Чорний Плащ", мультфільми про Гуфі та Вінні-Пуха, а також "Ліло та Стіч", "Тарзан", "Рататуй" і "Як приручити дракона". Його остання робота - мультфільм "Елементарно", який був номінований на премію "Оскар" минулого року.