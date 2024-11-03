Автор дитячого мультика "Рататуй" опинився у в'язниці через педофілію

Художника студій Disney і Pixar Бухалема Бучібу визнали винним у причетності до сексуального насильства над дітьми. Чоловік був засуджений у Парижі до 25 років тюремного ув'язнення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Le Figaro .

Насильство над дітьми

Розслідування показало, що протягом багатьох років Бучибу фінансував онлайн-трансляції, під час яких відбуваллося насильство дітей. На момент розкриття справи йому було 56 років.

За інформацією ЗМІ, з 2012 до 2021 року він систематично сплачував за ці акти насильства і спостерігав за ними через інтернет у прямому ефірі.

Маленькі діти з Філіппін, віком від трьох до десяти років, ставали жертвами його "розваг".

За даними видання Le Figaro, кількість оплачуваних ним трансляцій сягала сотень, і постраждалих могло бути до тисячі. На ці прямі ефіри Бучибу витратив приблизно 50 тисяч євро.

Tanishing bu Buxalem Buchibu Ratatuy multikini rassomi va boshqa multiklarni ham

59 yoshli grafik dizayner.

Pedofilizm va odam savdosi bilan shug'ullangan

2012-2021 yilgacha Fillipindagi zo'ravon ayollarga darkweb orqali ko'rstamalar bergan

Ko'rsatmalar?

pic.twitter.com/9Ot1FbIvGh — RustamAkh (@TweetsAkh) November 2, 2024

Який вирок суда

Європол почав розслідування діяльності аніматора у 2019 році після виявлення підозрілих грошових переказів на Філіппіни. Крім того, у 2014-му його вже заарештували й засудили за зґвалтування своєї восьмирічної падчерки, однак відбувся умовним терміном у два роки.

Новий судовий процес відбувався з 29 по 31 жовтня, і слідству вдалося довести його причетність до двох сотень трансляцій, за кожну з яких він платив від 50 до 100 євро (від п'яти до десяти тисяч рублів). Бучіба визнав свою провину, розкаявся і попросив вибачення.

Спочатку йому загрожувало 40 років тюремного ув'язнення, але в підсумку суд призначив 25 років, а також 20 років нагляду після звільнення.

Хто такий Бухалем Бачібу

Дизайнер Бухалема Бучібу розпочав свою кар'єру 1988 року і брав участь у створенні таких проєктів, як "Качині історії", "Чудеса на віражах", "Чорний Плащ", мультфільми про Гуфі та Вінні-Пуха, а також "Ліло та Стіч", "Тарзан", "Рататуй" і "Як приручити дракона". Його остання робота - мультфільм "Елементарно", який був номінований на премію "Оскар" минулого року.