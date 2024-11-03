Автор дитячого мультика "Рататуй" опинився у в'язниці через педофілію
Художника студій Disney і Pixar Бухалема Бучібу визнали винним у причетності до сексуального насильства над дітьми. Чоловік був засуджений у Парижі до 25 років тюремного ув'язнення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Le Figaro.
Насильство над дітьми
Розслідування показало, що протягом багатьох років Бучибу фінансував онлайн-трансляції, під час яких відбуваллося насильство дітей. На момент розкриття справи йому було 56 років.
За інформацією ЗМІ, з 2012 до 2021 року він систематично сплачував за ці акти насильства і спостерігав за ними через інтернет у прямому ефірі.
Маленькі діти з Філіппін, віком від трьох до десяти років, ставали жертвами його "розваг".
За даними видання Le Figaro, кількість оплачуваних ним трансляцій сягала сотень, і постраждалих могло бути до тисячі. На ці прямі ефіри Бучибу витратив приблизно 50 тисяч євро.
Tanishing bu Buxalem Buchibu Ratatuy multikini rassomi va boshqa multiklarni ham— RustamAkh (@TweetsAkh) November 2, 2024
59 yoshli grafik dizayner.
Pedofilizm va odam savdosi bilan shug'ullangan
2012-2021 yilgacha Fillipindagi zo'ravon ayollarga darkweb orqali ko'rstamalar bergan
Ko'rsatmalar?
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Який вирок суда
Європол почав розслідування діяльності аніматора у 2019 році після виявлення підозрілих грошових переказів на Філіппіни. Крім того, у 2014-му його вже заарештували й засудили за зґвалтування своєї восьмирічної падчерки, однак відбувся умовним терміном у два роки.
Новий судовий процес відбувався з 29 по 31 жовтня, і слідству вдалося довести його причетність до двох сотень трансляцій, за кожну з яких він платив від 50 до 100 євро (від п'яти до десяти тисяч рублів). Бучіба визнав свою провину, розкаявся і попросив вибачення.
Спочатку йому загрожувало 40 років тюремного ув'язнення, але в підсумку суд призначив 25 років, а також 20 років нагляду після звільнення.
Хто такий Бухалем Бачібу
Дизайнер Бухалема Бучібу розпочав свою кар'єру 1988 року і брав участь у створенні таких проєктів, як "Качині історії", "Чудеса на віражах", "Чорний Плащ", мультфільми про Гуфі та Вінні-Пуха, а також "Ліло та Стіч", "Тарзан", "Рататуй" і "Як приручити дракона". Його остання робота - мультфільм "Елементарно", який був номінований на премію "Оскар" минулого року.
Раніше ми писали, що відомому актору "впаяли" вирок за домагання.