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Автор песен Пугачевой выпрыгнул из окна: детали трагедии

Вторник 18 августа 2020 13:23
Автор песен Пугачевой выпрыгнул из окна: детали трагедии
Борис Пастернак покончил жизнь самоубийством (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Борис Пастернак совершил суицид в Москве

Известный российский поэт песенник и автор песен Аллы Пугачевой Борис Пастернак (настоящая фамилия Пургалин) совершил самоубийство. Его тело найдено возле одной из больниц Москвы. 84-летний поэт выпрыгнул из окна палаты.

Как сообщает "МК", тело 84-летнего Пургалина нашли около 6.45 часов утра 18 августа на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Там пожилой мужчина находился на лечении. Палата, в которой лежал Пургалин, была на 8-м этаже, труп был обнаружен на улице.

Сейчас полиция ведет расследования причин смерти российского песенника.

Автор песен Пугачевой выпрыгнул из окна: детали трагедии

Борис Пургалин погиб в Москве (фото: km.ru)

Борис Пургалин – автор популярного телешоу "Бенефис", автор текстов песен к фильму "Только в мюзик-холле". Сотрудничал с Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами.

Он написал очень много песен примадонне Алле Пугачевой. Также Пургалин был автором сценариев телевизионных "Голубых огоньков".

Борис Пургалин приходится родственником знаменитому поэту Борису Пастернаку, и, работая в музыкальной редакции на телевидении, был вынужден взять псевдоним Пургалин, чтобы их не путали.

Как мы ранее писали, в Черновцах россиянин совершил зверское убийство.

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