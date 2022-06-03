Автор дневника об ужасах Мариуполя выбрался в безопасное место: мальчика зовут Егор

"Они это сделали! Тот самый мальчик, который написал свой "Мариупольский дневник", и его семья на 100 день войны смогли выехать из оккупированного Мариуполя. Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже в безопасности и сейчас находятся в Запорожье! Мы с нетерпением будем ждать встречи с Егором и Вероникой, их мамой Еленой и бабушкой Татьяной", - сообщил Сосновский.

Он поблагодарил всех, кто помог вытащить эту семью из оккупации и добраться им до безопасного места.

Автор дневника о Мариуполе выбрался в Запорожье

Дневник Егора

Фотограф Евгений Сосновский выбрался из Мариуполя через два месяца после начала войны. В начале мая он опубликовал фото дневников 8-летнего мальчика из Мариуполя. Ребенок делал записи в подвале, где прятался со взрослыми от обстрелов.

В своем дневнике мальчик описывал ужасы, которые ему и его семье пришлось пережить в Мариуполе.

"У меня умерло две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь", - писал маленький Егор.

Он также записал, что погиб его дедушка, а он, его сестра и мама получили сильные травмы.

Фото: Егор с семьей и его дневник (Евгений Сосновский)

Выбраться из Мариуполя было невозможно

Евгений Сосновский дал в Киеве пресс-конференцию, где рассказал о том, что пришлось пережить семье Егора. В целях безопасности, Сосновский не рассказывал о своем родстве с этой семьей. И только сейчас выяснилось, что он приходится Егору двоюродным дедушкой.

Через некоторое время после вторжения России в Украину и начала военных действий в Мариуполе, Егор вместе с 15-летней сестрой и мамой оказались на пороге дома Евгения Сосновского. Они были сильно ранены в результате взрыва.

Фото: Евгений Сосновский с женой и тещей

Некоторое время родные жили в квартире фотографа, а потом им пришлось переместиться в подвал соседнего дома.

А в начале мая Сосновский вместе с женой и тещей смогли сесть в эвакуационный автобус и выбраться из города по гуманитарному коридору.

Ему удалось вывезти флешку с сотнями фотографий разрушенного Мариуполя. Среди этих фото были снимки Егора и его дневника.